Pd, Quartapelle: "Sono a Bucha, Lega e M5s vengano a vedere i massacri russi"

Guerra Russia Ucraina, Quartapelle: "Bucha? 95% morti torturati"

La guerra in Ucraina continua senza sosta da quasi tre mesi ormai. Putin non intende fermarsi e intensifica gli attacchi in vista della parata militare del 9 maggio. Dopo tanti annunci a vuoto anche i primi rappresentati della politica italiana sono andati in Ucraina per verificare con i propri occhi la situazione sul terreno. Quindici ore di treno dalla Polonia fino a Kiev. Internet disattivato per ragioni di sicurezza e segretezza assoluta sul programma della missione. Lia Quartapelle - si legge su Repubblica - è la prima rappresentante delle istituzioni italiane a varcare il confine ucraino dall’inizio della guerra. Insieme con Riccardo Magi di +Europa e i colleghi di 7 paesi europei, più il Canada.

"I colleghi ucraini - spiega a Repubblica la responsabile Esteri del Pd Quartapelle - ci hanno portato alle fosse comuni di Bucha, dove sono stati rinvenuti i resti di 173 persone, il 95% aveva segni di torture. Se non vedi non puoi immaginare l’orrore consumato in questa cittadina. Visto da qui il dibattito italiano sembra lunare. Consiglierei a Salvini e a Conte una visita per capire che l’Ucraina è Europa e quanto sta accadendo a loro riguarda tutti noi. Vogliamo schierarci o preferiamo voltarci dall’altra parte?".

