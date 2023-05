Riforme, Pd e M5S contro il popolo. Preferiscono i giochetti di Palazzo

Per la sinistra non si deve aumentare il potere dei cittadini



La sinistra cala la maschera: è contro il popolo e contro l'incremento dei poteri del popolo. Sono incredibili le motivazioni addotte da Pd e M5S per dire no alla proposta di Giorgia Meloni e del governo sulla riforma, una proposta open, aperta sia al presidenzialismo e sia al premierato: non si deve aumentare il potere dei cittadini.



Sembra incredibile, ma è tristemente vero. Anche perché, come dimostrano la Francia e gli Stati Uniti, l'elezione diretta del Capo dello Stato (ma sarebbe la stessa cose se fosse del premier) toglie quella possibilità a gruppi di partiti, correnti o singoli parlamentari di ricattare il capo di Stato o del governo (come abbiamo visto molte volte in Italia).



La proposta di Meloni ha un senso: dà il potere nelle mani dei cittadini e, declinata in un modo o nell'altro, va sostenuta con forza. E invece la sinistra si dimostra contro il popolo e a favore dei giochetti di Palazzo. Incredibile, anche perché Macron contro Marine Le Pen è stato un idolo del Pd. Ma quello che va bene per il popolo francese non è concesso a quello italiano. Senza parole.