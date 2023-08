Sabino Cassese si rivede sul CorSera: attacco a FdI e alla Meloni

Sabino Cassese contro FdI e Meloni: il professore punta ad entrare nel governo in un eventuale rimpasto? Il commento

Sabino Cassese (89) è un grand commis storico della Repubblica italiana. Giurista insigne, è stato anche Ministro della funzione pubblica nel governo Ciampi e giudice della Corte costituzionale. Grande conoscitore dei meccanismi della burocrazia conduce una duratura e mirata attività pubblicistica dalle pagine del Corriere della Sera, il più autorevole quotidiano italiano.

Lo abbiamo lasciato ad un editoriale del 22 giugno scorso che è particolarmente ostile al governo per quanto riguarda “l’assenza di una strategia di politica legislativa e la mancanza di filtri, che possano depurare richieste che chiaramente arrivano a Palazzo Chigi da ogni parte”. Un tema molto tecnico, mirato. L’articolo si concludeva con la stoccata finale contro la Meloni: “Io penso che si sia dato mano libera all’azione dei topi nel formaggio”.

Attualmente Cassese è a Capo del comitato di esperti che gestisce l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Clep) preliminari per l’approvazione dell'Autonomia differenziata, nominato dal ministro leghista per le Regioni Roberto Calderoli. Il Clep è un organismo sui generis che ha subito molte defezioni da quando è stato creato, tra cui quella clamorosa di Giuliano Amato, ex Presidente del Consiglio. Inizialmente c’erano ben 61 esperti per trovare le soluzioni migliori. Cassese però precedentemente –prima della nomina- aveva molto elogiato Giorgia Meloni dicendo che la sua politica era “da trenta e lode”.