Salario minimo, caos governo. Ma l'Ue stringe i tempi sulla direttiva

Salario minimo, in Italia è caos. Sì di 5S e Pd, muro di Meloni e Confindustria

Mentre l'Europa accelera sulla direttiva europea sulle retribuzioni minime, in Italia si riaccende di nuovo la polemica. Entro le prossime ventiquattro ore dovrebbe essere raggiunto l'accordo tra Commissione, Parlamento e Consiglio sulla proposta già votata al Parlamento europeo lo scorso anno sul minimun wage. Bruxelles da parte sua non fissa un salario minimo comune per tutti, ma punta a introdurre in ciascun Paese membro un quadro normativo che preveda paghe minime adeguate ed eque.

"Siamo ottimisti che quello di stasera possa essere l'ultimo e decisivo trilogo fra Parlamento europeo e Consiglio sulla direttiva sul salario minimo europeo. Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire, ma e' gia' possibile affermare che le conseguenze sulla contrattazione collettiva, nella fissazione dei minimi tabellari, nei rinnovi e nella lotta ai contratti pirata saranno enormi", ha affermato in una nota Daniela Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 stelle.

Primo scoglio da superare in Italia è però lo sblocco della proposta di legge in Commissione Lavoro al Senato, ferma per mancanza di accordo politico e tra le parti sociali. Da una parte Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico sostengono con fermezza la svolta di Bruxelles, dall'altra le sfere più conservatrici ritengono il salario minimo "la classica arma di distrazione di massa rispetto ai problemi del lavoro in Italia".

Salario minimo, Conte: "Doveroso introdurlo in Italia"

Il commento del leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. "Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame, lo stiamo dicendo da parecchio e siamo più determinati che mai come M5S ad approvare il salario minimo. In Europa lo stanno facendo, c'è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi europei lo hanno già: introdurla anche in Italia è necessario e doveroso".

"Con una povertà dilagante e con un problema sociale così invasivo si pensa di rimuovere il reddito di cittadinanza che è di sostegno alla povertà, peraltro orientata a favorire anche l'incontro con l'occupazione. Dobbiamo mantenerla, dobbiamo presidiarla: io trovo indegno che una certa politica, per fortuna non tutta, concentri gli sforzi per rimuovere questa misura assolutamente necessaria. Anzi dobbiamo lavorare per allargare il fronte, introducendo anche il salario minimo".

Salario minimo, Meloni: "La classica arma di di strazione rispetto ai problemi del lavoro in Italia"

Il commento della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine di un'iniziativa elettorale a Marina di Carrara (Massa Carrara) a sostegno del candidato Andrea Vannucci. "Quella del salario minimo "mi pare la classica arma di distrazione di massa rispetto ai problemi del lavoro in Italia, perchè il salario minimo riguarda una fetta di lavoratori già garantiti dal contratto nazionale di lavoro, dentro cui tendenzialmente c'è un salario minimo. Se si volessero alzare davvero i salari la soluzione migliore sarebbe quella di tagliare il cuneo, circoscrivendolo al lato lavoratore".

"Mi pare un modo per non affrontare i veri problemi di discriminazione che esistono oggi nel mercato del lavoro la precarizzazione, le mancate tutele per i lavoratori autonomi e i non garantiti, il problema della tassazione eccessiva sul lavoro. Non vorrei che alla fine risultasse un tema per non parlare di discriminazioni che in Italia sono ancora piu' rilevanti".

Salario minimo, Letta: "Noi siamo a favore della direttiva Ue, serve a togliere il lavoro povero"

Enrico Letta, segretario del Partito democratico, al Forum Ansa ha dichiarato: "Il nostro Paese esce da due anni di anestetizzazione da pandemia, che ha fermato l'economia con tanti aiuti pubblici. Noi dobbiamo pensare ai mali storici del nostro Paese: la questione salariale, con salari bassi e non cresciuti, e bassi tassi di produttività. Ѐ fondamentale che utilizziamo l'occasione offerta dal Pnrr".

"Servono investimenti e uno stato che premi il lavoro stabile e continuativo a tempo indeterminato. Accanto a questo vanno ridotte le tasse sul lavoro", ha aggiunto Letta. "Abbiamo poi un problema drammatico di lavoro povero. Noi siamo a favore del salario minimo, nella logica della direttiva Ue. Il salario minimo serve a togliere il più possibile dal tavolo le fattispecie di lavoro povero", ha aggiunto.

Salario minimo, Boeri: "Una società meritocratica ha bisogno di tutele e redditi minimi"

Immediati i commenti anche sul fronte economico. Per l'economista Tito Boeri "una società meritocratica ha bisogno di tutele minime, come reddito minimo garantito e salario minimo, deve cercare il più possibile di garantire l'uguaglianza delle opportunità ed evitare l'arroganza di chi ha avuto successo perché il merito individuale è inseparabile da una forte dose di fortuna''.

''Ci sono tante cose da fare per avvicinarci il più possibile a condizioni di uguaglianza delle opportunità. Come prima cosa occorrono misure più efficaci di contrasto della povertà: bisogna lavorare su tutti minimi, sui trasferimenti come sui servizi reali, sui redditi minimi garantiti che devono essere associati a meccanismi di riduzione delle tasse per chi lavora anche poche ore per evitare le cosiddette 'trappole della povertà. Questo, come ha documentato Oriana Bandiera, per una questione di equità ma anche di crescita ed efficienza, perché tra i poveri sono bloccati tantissimi talenti e dar loro la possibilità di uscirne significa dotare la società di capitale umano di alto livello''.