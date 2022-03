Salvini in Polonia e il caso-giubbotto: Colmar e Audi prendono le distanze

Colmar e Audi: "Siamo contro la guerra in ogni sua forma"

Continua a far discutere la spedizione di Matteo Salvini in Polonia, con un giubbotto griffato da varie aziende, sostenitrici della onlus Cancro Primo Aiuto.

Colmar, uno dei brand raffigurati sulla giacca di Salvini, scrive in una nota: "In merito a quanto emerso a mezzo social circa l’associazione erronea del marchio Colmar alle esternazioni, di una rappresentanza della politica italiana, Colmar rimarca la propria opposizione a qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche italiane ed estere e di qualsiasi loro esternazione passata, presente o futura. Colmar afferma la propria assoluta opposizione alla guerra in ogni sua forma".

Molto simile, anche nel wording, la presa di posizione di Audi: "In merito a quanto erroneamente evidenziato a mezzo social circa l’associazione del marchio Audi alle esternazioni, passate, presenti o future di una rappresentanza politica italiana, Audi Italia rimarca con fermezza la piena adesione alle regole di compliance del Gruppo Volkswagen che impediscono qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche. Audi Italia unitamente a Volkswagen Group Italia conferma inoltre la propria assoluta opposizione alla guerra in ogni sua forma."

