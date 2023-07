Santanchè, Boccia (Pd): "Io al Twiga? Una cosa falsa e mai avvenuta”

Il capogruppo del Pd Boccia: "Ho già adito le vie legali per Il Foglio"

"Ho già adito le vie legali per Il Foglio. Non ho niente da aggiungere su una cosa falsa e mai avvenuta”. Così il capogruppo del Partito Democratico al Senato Francesco Boccia commenta con Affaritaliani.it quanto scritto stamattina dal quotidiano Il Foglio che, dopo la frase di ieri della ministra del Turismo Daniela Santanchè in Senato ("chi mi critica viene al Twiga") ha alluso all'"abbronzatissimo" Boccia.



"Non mi occupo di gossip e per di più di basso livello, se volete parliamo di salario minimo che il governo continua a respingere e di autonomia visto che stiamo lavorando in queste ore agli emendamenti al Senato per fermare il progetto spacca italia di Calderoli”, conclude il presidente dei senatori del Pd interpellato al telefono.