Santori spiega come farsi le canne: guida alla cannabis per genitori e figli

Il nuovo libro di Mattia Santori sulla cannabis

Il fondatore delle Sardine e oggi consigliere comunale in quota Pd a Bologna Mattia Santori torna a far parlare di sé. Dopo la vicenda delle oche uccise da una coppia di cani, ora il giovane crea scalpore per l'invito alla presentazione del libro "Mamma mi faccio le canne - Guida alla cannabis per genitori e figli". Come riporta il Corriere, Santori, convinto antiproibizionista – risale a un anno fa il «cannabis tour» delle Sardine che lo vide protagonista – insieme ad altri consiglieri comunali bolognesi è tra i promotori "della presentazione nel capoluogo emiliano del libro di Antonella Soldo, esponente dei Radicali coordinatrice campagna Meglio Legale. L’appuntamento è per giovedì sera nel centralissimo Parco della Montagnola, in passato al centro delle polemiche per lo spaccio di stupefacenti e oggetto da tempo di un percorso di riqualificazione".

L’invito diramato tramite WhatsApp

«Nel libro si raccontano storie vere di come spesso il tabù e lo stigma sociale della cannabis produca più danni che benefici, soprattutto tra i giovani. Un motivo in più per rifiutare il silenzio e il negazionismo a priori, un motivo in più per riprendere un dialogo che in Italia non è mai iniziato», scrive Santori nell’invito diffuso via WhatsApp per la serata in cui anche lui discuterà di legalizzazione della cannabis. In coda al messaggio anche le istruzioni per l’uso: «Sei un genitore? Porta con te tuo figlio o tua figlia! Sei un figlio o una figlia? Porta i tuoi genitori! Di cannabis se ne può parlare insieme!».



