Sindacati: Sbarra (Cisl), non c'è unità con no a patto sociale

Sindacati: Sbarra, non c'è unità con no a patto sociale

"Non si può parlare di un cammino unitario e poi dire no al patto sociale. Non si può richiamare il ruolo della partecipazione e poi invocare leggi che aboliscono le prerogative della contrattazione", queste le parole del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso del XIX Congresso confederale del sindacato rivolgendosi a Cgil e Uil sottolineando che "non c’è altra via di un grande patto, di un accordo, di un grande contratto sociale da negoziare e da condividere per aiutare e sostenere il paese".

Sindacati: Sbarra, "no a fughe in avanti"

"No alle fughe in avanti", prosegue Sbarra, rimarcando che "su un’unità tutta da costruire c’è una questione di fondo da dirimere, un nodo che riguarda il modello sindacale, noi invitiamo gli amici di Cgil e Uil a costruire con noi il campo riformista di questa nuova cultura del lavoro". "Quando si è convinti di quello che si fa bisogna andare avanti, avere coraggio".

Sbarra ha spiegato di voler puntare a una "azione sindacale innovativa, coraggiosa e responsabile che non si accontenta di sventolare le bandiere ma è capace invece di entrare con le proposte, con le elaborazioni, con le scelte in una dimensione di negoziazione, di contrattazione, di concertazione che dobbiamo sostenere e alimentare sempre fino a quando ci sono le condizioni".

Sbarra, andare avanti senza paura, fare sistema

Il segretario generale della Cisl ha proseguito ribadendo che bisogna "andare avanti senza paura, determinati di essere sulla strada giusta, dobbiamo accelerare, continuare a guardare al modello Ciampi senza paura e determinati a fare quello che serve, con chi ci sta, per salvare questo paese". "Dobbiamo essere coscienti e consapevoli se vogliamo dare prospettive alla coesione sociale e se vogliamo dare il protagonismo al popolo del lavoro, dei giovani, degli anziani è da qui che bisogna ripartire, dalla capacità di fare sistema, dall’impegno del sindacato, dal mondo delle imprese e delle istituzioni. Insieme sosteniamo la ripresa e la ripartenza capisco è un cammino impegnativo", ha concluso.

Governo: Sbarra, passo in piu', patto su obiettivi strategici

"Al governo diciamo che e' arrivato il momento di fare un passo in piu' rispetto al lavoro importante di questi 13/14 mesi. Un passo in piu', anzi due: quello immediato, di merito, della piena attuazione degli impegni presi e poi quello decisivo, di metodo, di un grande accordo che indichi obiettivi strategici condivisi, stabilisca affidamenti e regole certe sul percorso riformatore". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso del XIX Congresso confederale del sindacato ribadendo che "i contenuti dell'accordo che vogliamo sono quelli emersi nel dibattito degli approfondimenti di questi giorni". (

