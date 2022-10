Sondaggio, Giorgetti il ministri più amato. Ultima in classifica... I numeri

Governo, continua a salire la fiducia in Giorgia Meloni premier



Il ministro più amato del governo guidato da Giorgia Meloni è Giancarlo Giorgetti, titolare dell'Economia, con il 63,8%. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Al secondo posto Raffaele Fitto, Affari europei, con il 63,4%. Medaglia di bronzo per Guido Crosetto, Difesa, con il 63,1%. Seguono Antonio Tajani e Carlo Nordio con il 60,2%.



In fondo alla classifica, in ultima posizione, Eugenia Maria Roccella, Famiglia, con il 40,9%. Roberto Calderoli, Affari regionali, penultimo con il 41,8%. Terzultimo Giuseppe Valditara, Istruzione, con il 49,8%.



Il ministro più conosciuto dagli italiani è Matteo Salvini, Infrastrutture, con il 93,8%. Seguono Maria Elisabetta Alberti Casellati e in terza posizione Antonio Tajani.



Infine, continua a salire la fiducia in Giorgia Meloni premier, arrivata al 53,8%.