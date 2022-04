Sondaggi: governo Draghi, chi premier dopo il voto e partiti. Di' la tua

Tempo di bilanci, dunque, partecipa ai sondaggi di Affaritaliani.it



Pasqua 2022. Una breve pausa di riflessione, anche per la politica, e l'occasione per un primo bilancio di quest'anno.

Mentre la pandemia e il Covid continuano a preoccupare, in vista soprattutto del prossimo autunno-inverno, in Europa è tornata la guerra con il rischio sempre più concreto di un'escalation militare tra Russia e Nato. Con l'incubo di un conflitto globale nucleare.



Per l'Italia, poi, il grave problema della dipendenza dal gas russo e il difficile tentativo di cercare alternative. Senza dimenticare l'inflazione galoppante, il rallentamento del Pil e una maggioranza di governo sempre più divisa, nonostante le rassicurazioni del premier Mario Draghi di voler arrivare con il suo governo fino al termine della legislatura.

