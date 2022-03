Spese militari, la ricetta di sinistra. "Vanno finanziate con gli Eurobonds"

"La spesa militare è una variabile che pesa anche sul terreno politico europeo per le scelte decisive in termini di difesa comune e strategia energetica"



"Purtroppo, non si può escludere la necessità di aumentare la spesa militare, data la fase involutiva nella quale siamo entrati sul piano geo-politico. Purtroppo, la spesa militare è una variabile che pesa anche sul terreno politico europeo per le scelte decisive in termini di difesa comune e strategia energetica. È decisivo che le spese militari vadano ad alimentare la difesa comune europea e siano finanziate da Eurobonds in un quadro di revisione del Patto di Stabilità e Crescita e di una politica monetaria accomodante". Lo afferma ad Affaritaliani.it Stefano Fassina, economista e deputato di Liberi e Uguali dopo le polemiche esplose sui social per la decisione di aumentare le spese militari.

