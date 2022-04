Strasburgo, Mattarella: “Guerra mostro vorace. La Russia fermi l'invasione"

Strasburgo, Mattarella: “La sicurezza e la pace è la grande lezione emersa dal secondo dopoguerra”

Il Capo di Stato è volato a Strasburgo per il Consiglio europeo e durante il suo discorso si è focalizzato sul conflitto russo-ucraino dichiarando: " La sicurezza, la pace è la grande lezione emersa dal secondo dopoguerra e non può essere affidata a rapporti bilaterali, Mosca versus Kiev. Tanto più se questo avviene tra diseguali, tra Stati grandi e Stati più piccoli. Garantire la sicurezza e la pace è responsabilità dell’intera comunità internazionale. Questa, tutta intera, può e deve essere la garante di una nuova pace".

Strasburgo, il Capo di Stato: “Pronti per nuove sanzioni nei confronti della Russia”

"L'impianto sanzionatorio deciso è operativo in Italia, con rigore e severità, una posizione del governo assolutamente chiara" ha detto Sergio Mattarella rispondendo alle domande di un rappresentante inglese del gruppo parlamentare conservatore al Consiglio d'Europa sul presunto mancato rispetto delle sanzioni da parte di alcune aziende italiane.

Mattarella ha poi aggiunto: "L'Italia nell'impianto delle sanzioni è stata protagonista ed è pronta ad ulteriori sanzioni senza esitazione".

Assemblea a Strasburgo, il Presidente della Repubblica: “Russia e Ucraina ci spingono verso una maggiore unità tra i popoli”

"L'aggressione della Russia all'Ucraina che ha riportato la guerra nel nostro continente sollecita ancor di più, rendendola ancor più attuale, la spinta all'unità di paesi e popoli europei che credono nella pace, nella via della democrazia, del rispetto del diritto internazionale e nello Stato di diritto". Questa la risposta dl Presidente della Repubblica ad una domanda in seguito al suo intervento a Strasburgo.

