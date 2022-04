Ucraina, Canfora: “Meloni neonazista nell’animo”. Lei: “Querelo subito”. VIDEO

Guerra Russia-Ucraina, Canfora: "Meloni neonazista nell'animo". La leader FdI "Querelo"

Lo storico Luciano Canfora, invitato al liceo Enrico Fermi di Bari per parlare della guerra in Ucraina, ha attaccato Giorgia Meloni, definendola “neonazista nell’animo”. Sul profilo Facebook della leader di Fratelli d’Italia è disponibile un estratto del video che riporta le parole del classicista davanti agli studenti.

“Non vedo nello schieramento politico del nostro Paese forze capaci di dire "voglio capire". Anche la terribilissima e sempre insultata leader di Fratelli d’Italia, trattata di solito come una mentecatta, pericolosissima, siccome essendo neonazista nell’animo si è subito schierata con i neonazisti ucraini è diventata una statista molto importante ed è tutta contenta di questo ruolo. Non fa parte della maggioranza di governo attuale ma è una pedina esterna molto comoda per dimostrare che il Paese è unito”, ha detto Canfora.

Non è mancata la risposta di Giorgia Meloni, che ha definito “inaccettabili” le parole del filologo, “ancora una volta pronunciate da una persona che si dovrebbe occupare di cultura e formazione e che invece finisce a fare becera propaganda a dei giovani studenti”. Poi ha precisato che “la querela non gliela toglie nessuno".

Leggi anche: