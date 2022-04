Ucraina, Di Maio ad Affaritaliani.it: "Cercare con insistenza la pace"

Ucraina, Di Maio ad Affaritaliani.it: "Tenere aperto il canale del dialogo con la Russia"



“Non dobbiamo mai smettere di cercare la pace. Per farlo è necessario perseguire con insistenza una soluzione diplomatica per arrivare a un cessate il fuoco, che ci permetta di mettere in salvo bambini e donne che stanno rischiando la vita in Ucraina. Allo stesso tempo bisogna tenere aperto il canale del dialogo con la Russia, perché è fondamentale alimentare la via del negoziato. Solo attraverso questi due step si può arrivare a una conferenza di pace e quindi dare il via all’iter che porti alla fine delle ostilità. Ripeto: mai smettere di cercare la pace”. così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ad Affaritaliani.it.



“Questa guerra atroce sta causando orrore, morte e sofferenza al popolo ucraino, che non può essere abbandonato. Ne ho discusso anche oggi con il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov, che ho incontrato alla Farnesina. La guerra non può essere la soluzione, va fermato l’esercito russo e l‘unico modo per farlo sono le sanzioni alla Russia”, conclude Di Maio.

