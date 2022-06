Ballottaggi, Salvini: "Sì all'accordo Sboarina-Tosi a Verona, folle dividersi"

Salvini: "A Verona il Centrodestra unito vale più del 60%, sarebbe folle perdere divisi"

"Per vincere il Centrodestra secondo me dovrebbe unirsi ovunque, a Verona come a Lucca, a Catanzaro come a Piacenza, superando divisioni e rivalità personali. Sto lavorando per questo, conto che lo facciano tutti. A Verona il Centrodestra unito vale più del 60%, sarebbe folle perdere divisi". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini risponde alla domanda di Affaritaliani.it se al ballottaggio di Verona sia favorevole a un apparentamento tra Sboarina e Tosi.

Dalla Lega via libera dunque al matrimonio con l'ex sindaco (ed ex leghista) Tosi a Verona. Intanto Sboarina ha rinviato a data da destinarsi la conferenza stampa prevista per questa mattina. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, a parole tutti vogliono l'apparentamento nel Centrodestra per cercare di fermare Damiano Tommasi e vincere al ballottaggio di domenica 26 giugno. Il problema è che tutti gli attori in campo vogliono l'accordo alle proprie condizioni e si sta quindi lavorando per cercare un non facile punto di incontro. Non vanno poi trascurati i difficili rapporti personali tra Sboarina e Tosi. Quest'ultimo , in caso di apparentamento e di vittoria al ballottaggio, diventerebbe vicesindaco di Verona.

