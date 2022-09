Allegri esonerato? La Juve pensa a Paolo Montero, idolo dei tifosi

Juve: Allegri contestato dai tifosi, si pensa al tecnico dell'Under 19

Allegri out? Crescono le possibilità che la Juventus decida per un clamoroso esonero dell’allenatore, nonostante le rassicurazioni di Arrivabene.

La sconfitta sul campo del Monza, al suo primo successo di sempre in Serie A, rappresenta la punta di un iceberg di un inizio di stagione davvero traumatico, nel quale colpiscono non solo i risultati negativi, ma anche la qualità del gioco (in Brianza un solo tiro in porta), il blocco psicologico della squadra (evidenziato anche da Marchisio dopo il k.o. col Benfica) e l’ingenuità di un veterano come Di Maria, espulso per una reazione evitabile nel primo tempo di Monza.

Si mormora di una spaccatura tra squadra e tecnico, che solamente un cambio in corsa – per quanto poco in linea con lo “stile Juve” – potrebbe provare a risolvere.

Il nome che circola con grande insistenza nelle ultime ore è quello di un beniamino del pubblico bianconero, che invece è molto arrabbiato con Allegri. Si tratta di Paolo Montero, ex difensore molto arcigno, oggi alla guida della Under 19 bianconera. Per lui sarebbe una promozione che consentirebbe alla società di non esporsi troppo economicamente, visto anche il maxi-contratto in essere con Allegri (che va comunque pagato, sempre che non si dimetta).

L’altra carta a suo favore è la grinta che lo ha reso famoso e che probabilmente è necessaria per dare uno “choc” mentale a una squadra che è davvero l’ombra di se stessa.