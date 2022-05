Calciomercato Roma: contatto tra Mourinho e Dybala, ormai ex Juventus

Lo Special One e la Joya verso un matrimonio eccelente

Prende corpo l'ipotesi del passaggio di Paulo Dybala alla Roma, dove è fortemente voluto da Josè Mourinho. Il tecnico portoghese lo ha detto esplicitamente alla "Joya" dopo la sfida dell'Olimpico tra i giallorossi e la Juventus, che non rinnoveranno il contratto dell'argentino. "Sei un grande giocatore e mi piacerebbe molto allenarti", ha detto lo Special One, solleticando l'orgoglio di Dybala. Ma la cosa pareva essersi fermata lì, anche per via dei contatti da tempo avviati tra l'entourage del giocatore e l'Inter, che sta studiando un altro "scippo" agli eterni rivali bianconeri. Ma Marotta non ha ancora chiuso la trattativa e Dybal non può aspettare.

Dybala e le opzioni in Inghilterra e Spagna

Per dare risposte al suo assistito nei tempi desiderati, l'agente Jorge Antun ha tentato la pista inglese (Arsenal e Tottenham in prima) e quella spagnola (Siviglia e Barcellona), ma senza arrivare a un "sì" definitivo. Per questo, si dice nell'ambiente, Antun si sarebbe convinto che la Roma sarebbe la soluzione migliore per il numero 10.

Perchè la Roma è in pole-position

Diversi giocatori sono in via d'uscita da Trigoria: Maitland-Niles, Viña, Veretout, Shomurodov, Perez e probabilmente anche Zaniolo, corteggiatissimo proprio dalla Juve. Si mettono in preventivo circa 40 milioni, più che sufficienti per offrire a Mourinho quel rinforzo di lusso che il tecnico ritiene indispensabile. Dall'altra parte, Dybala ha fretta di definire il proprio futuro anche per non rischiare di saltare gli imminenti mondiali con l'Argentina, dopo essere stato pubblicamente scaricato dalla Juventus.

