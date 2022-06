Calciomercato Roma, Totti sceglie Dybala: "A lui la mia maglia numero 10"

Il Pupone sul calciomercato della Roma: Dybala, Zaniolo e Mkhitaryan

Francesco Totti vuole Paulo Dybala alla Roma: "Ho parlato con lui di alcune cose, penso che abbia recepito, ma non sta solo a lui decidere quale sarà il suo futuro. Se cederei volentieri la numero 10? Se lui volesse prenderla, sì, ma da quanto ne so non la vuole. Penso che prenderebbe la 21. Chi mi piacerebbe se non dovesse arrivare Dybala? Dipende dalle potenzialità economiche della società", ha detto a Sky.

L'ex capitano giallorosso ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, che invece potrebbe lasciare la Roma: "A lui non devo dare nessun consiglio, queste sono decisioni personali. Se lui davvero volesse restare alla Roma, farebbe qualsiasi cosa".

Sulla possibilità che Mkhitaryan vada all'Inter, Totti ha detto: "La Roma perderebbe tanto. Si tratta di un grandissimo giocatore e una grandissima persona, ha fatto vedere il suo valore. Aiuterebbe l'Inter a diventare ancora più forte".

Rispetto al suo ritorno nella società giallorossa, del quale si parla insistentemente, Totti chiosa: "Ho sempre detto che i matrimoni si fanno in due. Se vorrei un nuovo matrimonio? Sono già sposato".

