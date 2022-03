Chelsea: cori dei tifosi per Roman Abramovich e scontri con la polizia - VIDEO

Nemmeno la guerra ferma il tifo calcistico

Il Chelsea si qualifica per i quarti di finale di Champions League, ma i suoi tifosi si fanno notare per i duri scontri con la polizia francese: intonavano cori di sostegno a Roman Abramovich. La squadra detentrice del titolo europeo (nonché di quello mondiale e della Supercoppa Uefa) ha passato il turno vincendo 2-1 sul campo del Lilla. Un successo che ha galvanizzato i tifosi, dopo che le dure sanzioni imposte al proprietario, oligarca russo considerato vicino a Vladimir Putin, ha messo a rischio il futuro del club.

Già prima della sfida, le intemperanze dei tifosi londinesi hanno provocato scontri con la polizia francese, intervenuta a sedare con i gas lacrimogeni un presidio di ultras che provocavano danni e intonavano cori di sostegno nei confronti del tycoon russo. Nonostante lo sdegno provocato dall’invasione dell’Ucraina, per i tifosi del Chelsea è sempre molto solido il legame con il proprietario che, dal 2003 a oggi, ha portato i “Blues” a vincere tutto.

Con Abramovich costretto a cedere la società e a donare i profitti alle famiglie delle vittime della guerra, per i tifosi del Chelsea il calcio continua a contare più di tutto il resto e il sostegno al munifico proprietario lo testimonia in maniera lampante: anche in Inghilterra i fans intonano cori in suo onore, nonostante le richieste delle autorità che hanno chiesto loro di evitarlo, per rispetto a chi patendo gli orrori del conflitto fratricida.

