Coppa Italia, Juventus-Inter da ripetere? La polemica sul rosso a Brozovic

Coppa Italia, Juventus-Inter da ripetere: Sui social monta la polemica per il secondo giallo a Brozovic ma ci sono i presupposti per l'annullamento della gara? Ecco la risposta

L'Inter ha alzato ieri la sua ottava Coppa Italia battendo per 4-2 la Juventus all'Olimpico di Roma in una finale al cardiopalma. I nerazzurri passano subito in vantaggio con un gran tiro da fuori di Barella ma ad inizio secondo tempo la partita si ribalta con i gol di Alex Sandro e Vlahovic in appena due minuti. La squadra di Simone Inzaghi pareggia poi con il rigore di Calhanoglu e chiude la partita con la rete di Perisic nei supplementari. Se sul gol del turco c'è poco da contestare (anche se qualche dubbio c'è), sui social network è montata la polemica tra i tifosi bianconeri che si chiedono se Juventus-Inter debba essere ripetuta per la mancata esplusione di Brozovic da parte dell'arbitro Valeri.

Juventus-Inter: cosa è successo

Brozovic ha effettivamente rischiato di essere seriamente espluso al 55' con la Juventus in vantaggio per 2-1. Il croato ferma una ripartenza di Dybala con un fallo e viene quindi giustamente ammonito. Il centrocamposta nerazzurro scaglia però il pallone come gesto di rabbia o per rallentare ulteriormente il gioco. Bonucci protesta con il quarto uomo Sozza chiedendo il secondo giallo per Brozovic. Allegri si gira verso la sua panchina invitandola alla calma. Valeri però non ammonisce il centrocampista, ritenendo che non si tratti di una protesta nei suoi confronti.

"Dalle immagini televisive, quando un giocatore protesta in questo modo e platealmente calcia via il pallone, il secondo giallo è automatico, non ci sono discussioni in questa situazione. - ha affermato l'ex arbitro Graziano Cesari su Mediaset - Dalle immagini televisive: è da rosso. Probabilmente la protesta non è nei confronti dell'arbitro, così lo ha giudicato e Brozovic ha rischiato il rosso".

Juventus-Inter da ripetere? Cosa dice il regolamento

Il regolamento della Serie A consente l'annullamento e conseguente ripetizione di una partita in caso di errore tecnico dell'arbitro. Il direttore di gara deve però ammettere formalmente di aver commesso uno sbaglio scrivendolo nel rapporto di gara. Sarà poi il Giudice Sportivo a decidere se il match debba essere ripetuta o meno sulla base se l'episodio incriminato ha influenzato in modo determinante la regolarità dello svolgimento della gara. Non aver dato il secondo giallo a Brozovic per proteste non si configura come un errore tecnico di Valeri ma al massimo di valutazione quindi non ci sono presupposti che Juventus-Inter debba essere ripetuta.

