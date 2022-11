Ibrahimovic sfogo virale: "Non andare in giro a dire che...". Il labiale

Ibrahimovic: "Non andare in giro a dire che io non gioco...". Le parole dopo Milan-Salisburgo

Le telecamere di Amazon Prime Video, al termine di Milan-Salisburgo 4-0 (che ha consegnato a Giroud e compagni la qualificazione agli ottavi di Champions League, in vista del difficile sorteggio di Nyon: leggi le possibili avversarie dei rossoneri e non solo) hanno colto un labiale di Zlatan Ibrahimovic. “E non andare in giro a parlare che io non gioco. non devi parlare!", le parole dell'attaccante svedese con tono deciso e contrariato. Che aggiunge: "Se non l’hai sentito da me non devi parlare!”.

Ibrahimovic, obiettivo rientro in campo col Milan nel 2023

Molti si sono chiesti a cosa si riferisse. Secondo alcune ricostruzioni Ibrahimovic stava parlando con qualcuno che avrebbe parlato di un suo possibile ritiro imminente dal calcio. Ipotesi che il fuoriclasse del Milan non contempla. Zlatan sta lavorando per recuperare dopo l'operazione di giugno al ginocchio e vuole tornare in campo a inizio 2023 con la maglia rossonera per dare una mano ai suoi compagni nella volata scudetto contro il Napoli (Atalanta, Inter...) e in Champions League. "Non so quando tornerò. Vedrò quando andrà bene. Ho sofferto troppo a lungo e non voglio avere fretta. L'età non cambia nulla, perché la qualità c'è ancora. È una questione di motivazione, di passione. Non si tratta più di ricevere, ma di dare. Quando si è giovani, si ha un ego diverso. Ora voglio dare di più. Il più a lungo possibile”, aveva spiegato in una recente intervista a Canal+. «Voglio essere in salute — le parole di Ibrahimovic alla Cnn — e fin quando sarò a quel livello continuerò a giocare per vedere fin dove posso arrivare. Finché riuscirò a produrre risultati, continuerò a giocare. Il giorno in cui rallenterò voglio che le persone intorno a me siano oneste e dicano che sto rallentando, e allora sarò realista».