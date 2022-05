Inter, un asso firma con la Juve: tifosi in rivolta contro la società

Inter news calciomercato

Il mercato per i top club è già iniziato e i fuochi d’artificio stanno per arrivare. News di calciomercato importanti per Inter e Juventus. La società di Suning è in una posizione in cui si vede costretta a cedere almeno uno o due assi. Barella, Bastoni, Lautaro e Perisic i maggiori indiziati. Tra questi proprio il croato sembrerebbe vicino ad accasarsi con la Vecchia signora.

Inter-Juve, calciomercato news: colpi in arrivo

L’esterno non ha intenzione di accettare il rinnovo che gli è stato proposto nelle ultime ore, in extrimis, dopo lo sfogo di qualche settimana fa contro la società, “i giocatori importanti non si trattano così”. Forse il croato vuole vendicarsi? La Juventus si è fatta avanti per Perisic, ma anche Chelsea e Tottenham hanno messo nel mirino l’esterno. Per questo i tifosi sono imbestialiti con la società: non solo Perisic dovrà lasciare ma c’è il rischio che vada a giocare dai rivali bianconeri. Il suo addio non basterà e se Lautaro continuerà a essere considerato incedibile bisognerà far cassa, con Barella che è quello con più mercato e pronto ad andare via per una cifra folle.

