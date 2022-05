Italia ripescata ai mondiali di calcio: la sentenza della Christillin (Fifa)

Italia ripescata ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar: speranza o illusione?

L'Italia verrà ripescata ai Mondiali di calcio che si terranno in Qatar nel novembre-dicembre 2022? I tifosi azzurri sotto-sotto continuano a sperare nel miracolo che cancelli l'onta della seconda esclusione di fila (dopo quelli del 2018 con il doppio spareggio che mandò la Svezia in Russia). Brucia ancora l'eliminazione per mano della Macedonia del Nord (0-1 a Palermo) nelle semifinali playoff (dopo il girone vinto dalla Svizzera) che poi hanno visto il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafael Leao conquistare il pass per la massima manifestazione calcistica iridata per nazionali organizzata dalla Fifa. La speranza di essere ripescati nasce dal caso Ecuador (con la denuncia del Cile che ha aperto le danze).

Italia ripescata ai Mondiali 2022: Christillin, azzurri in Qatar? "Non è vero"

Evelina Christillin ha parlato del possibile ripescaggio dell'Italia al mondiale del 2022. Secondo la dirigente (membro del Fifa Council dal 2015 e riconfermata nell'aprile 2021) non ci sono speranze che gli azzurri di Mancini possano giocare il torneo calcistico che si terrà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022: "Non è vero che stiamo per esser ripescati ai Mondiali di calcio anche nel caso la nazionale dell'Ecuador venisse squalificata. In caso, a rientrare sarebbe una sudamericana. Insomma, non c'è nessuna possibilità che l'Italia giochi il prossimo mondiale", le parole pronunciate a ai microfoni di Rai Radio 1 e riportate da Adkronos.

Dunque speranze a zero. Va detto comunque che in Ecuador tremano e temono invece il ripescaggio dell'Italia...

