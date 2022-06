Italia ripescata ai Mondiali in Qatar: LA SENTENZA DELLA FIGC

Italia ripescata ai Mondiali in Qatar: Gravina (Figc) chiude, niente campionato del mondo

L'Italia non sarà ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar. Lo ha detto nei giorni scorsi il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Consentitemi di fare chiarezza sul tema ripescaggio Mondiale, che ci sta rendendo poco credibili. Il calcio ha dei vincitori e degli sconfitti. L’Italia è stata eliminata e non si è qualificata. L’Italia non parteciperà al Campionato del Mondo". Punto. Il numero uno del calcio italiano ha anche aggiunto: "Se dobbiamo lavorare perché riteniamo che le norme debbano essere cambiate lo faremo in seguito. Oggi l’Italia è fuori dal Mondiale. Diamolo per acquisito perché altrimenti continuiamo a dire cose che onestamente mettono tutti, anche a livello internazionale, nelle condizioni di prenderci in giro. Noi dobbiamo essere seri e dobbiamo essere credibili, che poi passa anche attraverso una serie di progetti a quali stiamo lavorando per consegnare al calcio anche un progetto di svilippo sostenibile”.

Italia ai Mondiali di calcio in Qatar, niente ripescaggion malgrado l'articolo 6 Fifa

Insomma: se l'Ecuador (caso Byron Castillo) fosse mai escluso dai Mondiali di calcio in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar a essere ripescata sarebbe una squadra sudamericana: ossia il Cile o eventualmente il Perù. Non l'Italia, visto che i posti per le squadre europee sono già tutti occupati. Con buona pace del ranking Fifa o dell'articolo 6 del regolamento FIFA, alla voce "Sostituzione" parla apertamente di discrezionalità: "Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario"

