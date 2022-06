Italia ripescata ai Mondiali: Cile cala due nuovi assi contro l'Ecuador

Italia ripescata ai Mondiali: Cile porta l'Ecuador al Tas di Losanna

"Italia ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar": sogno o miraggio? La seconda è l'ipotesi più plausibile. Una certezza quasi granitica dopo che la Commissione Disciplinare della Fifa ha scagionato l'Ecuador sul caso Byron Castilllo (secondo l'accusa sarebbe colombiano e avrebbe giocato le qualificazioni per il Mondiale senza aver titolo per vestire la maglia dell'Ecuador). Ricordiamo che in caso di ripescaggio il Cile sarebbe in pole position (con buona pace di chi si appella al ranking e all'articolo 6 della Fifa).

Ad ogni modo, la Federcalcio cilena è al lavoro con il suo team di avvocati per andare al Tribunale dello Sport, il Tas di Losanna. Un'offensiva importante prima di pensare di arrendersi.

Italia ripescata ai Mondiali: Cile non esclude il ricorso in appello alla Fifa

Una carta che potrebbe riaccendere le speranze nella telenovela legata all'Ecuador e una mossa che non esclude completamente anche un secondo jolly da provare a calare sul tavolo: il ricorso in Camera d’Appello Fifa. Su questo fronte però pare più difficile credere che possa essere ribaltata la pronuncia già formalizzata in primo grado. E' chiaro che se una delle due strade che può intraprendere il Cile dovesse portare alla squalifica dell'Ecuador, per l'Italia - reduce intanto da una durissima sconfitta per 5-2 in Nations League contro la Germania - resterebbe accesa una flebilissima (a esser ottimisti) fiammella. Intanto la Costa Rica ha battuto la Nuova Zelanda ed è la trentaduesima nazione ad essere qualificata per i Mondiali in Qatar grazie al gol partita di un "italiano": l'ex attaccante del Frosinone Joell Campbell. Poche ore prima l'Australia aveva staccato il pass eliminando ai rigori il Perù.

