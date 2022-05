Maignan cancella Donnarumma: Mike porta 23 punti al Milan nella corsa scudetto

Milan-Maignan, Magic Mike re di San Siro

Mike Maignan sempre più fattore nel Milan di Pioli che si sta giocando lo scudetto con l'Inter (2 punti di vantaggio, servono 7 punti tra Verona-Atalanta-Sassuolo per la matematica se i nerazzurri dovessero farne 9 con Empoli-Cagliari-Sampdoria). Quando a maggio dell'anno scorso il Diavolo annunciò il divorzio da Donnarumma (poi passato al Psg) e l'arrivo del portiere campione di Francia con il Lille, molti si preoccuparono, pensando che l'eredità di Gigio sarebbe stata pesantissima. Invece, a distanza di un anno, l'estremo difensore transalpino si è dimostrato un fuoriclasse assoluto e i 13 milioni per il suo cartellino un affare clamoroso compiuto dal Milan.

Maignan porta 23 punti alla causa del Milan nella volata scudetto con l'Inter

Parate prodigiose, tantissime e tutte decisive: l'ultima in ordine temporale nel secondo tempo contro la Fiorentina, sullo 0-0, quando ha levato dalla porta un gol sicuro di Cabral ("E' stato il migliore in campo", ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli a fine match), persino un assist a Rafael Leao con un lancio di 60 metri nella vittoria sulla Sampdoria per 1-0 (con i piedi Maignan è semplicemente fortissimo) e doti non comuni di leadership. Non solo: secondo uno studio fatto in queste settimane, le giocate di Magic Mike hanno permesso al Milan di conquistare (almeno) 23 punti in questo campionato. E i tifosi rossoneri sperano che siano punti scudetto...

