Mancini: ok a Gnonto titolare. Italia-Ungheria: formazioni, dove vederla in tv

Willy Gnonto è la grande novità dell’Italia di Mancini, che stasera affronta l’Ungheria nella seconda giornata della fase a gironi della Nations League 2022. Dopo il pareggio con la Germania, il c.t. cambia ancora la formazione titolare, lanciando dal primo minuto il 18enne attaccante dello Zurigo che entrando a partita in corso contro i tedeschi ha fatto il suo esordio assoluto in azzurro, convincendo tutti. Il tridente offensivo sarà davvero inedito, con Politano e Raspadori accanto al ragazzo cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

Italia-Ungheria - Probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Gnonto, Raspadori, Politano. All. Mancini.

Ungheria (3-4-2-1): Dibusz; Fiola, Orban, Szalai; Nego, Nagy, Styles, Z.Nagy; Sallai, Szoboslai, Ad.Szalai. All. Rossi.

Italia-Ungheria – La classifica

Dopo la prima giornata della Nations League, a guidare il gruppo 3 è l'Ungheria con tre punti, seguita da Italia e Germania con uno. Ancora a zero l'Inghilterra, che sarà impegnata stasera alle 20:45 in casa dei tedeschi e che poi ospiterà gli azzurri sabato.

Italia-Ungheria – Come vederla in tv e streaming

Italia-Ungheria si disputa stasera allo stadio Manuzzi di Cesena, con calcio d'inizio previsto alle 20:45. Il match verrà trasmesso in esclusiva e in diretta tv dalla Rai, per la precisione su Rai Uno. L'alternativa è lo streaming, rappresentato dal sito o dall'applicazione di Rai Play.





