Paola Ferrari, pagelle-scudetto a Milan e Inter: "10 a Pioli, ma 9 a Inzaghi"

Paola Ferrari: "Quello del Milan è lo scudetto dei giovani: fondamentale non perdere Leao, sarà responsabilità dei nuovi acquirenti americani“

“Un grandissimo Milan vince il suo 19esimo Scudetto. Onore a Pioli ma sul Podio anche Simone Inzaghi e comunque vada, Davide Nicola”, ha scritto su Instagram una milanese d'eccezione: la giornalista sportiva Paola Ferrari. E contattata ieri sera al telefono da MOW (mowmag.com) durante i festeggiamenti e i caroselli in giro per la città di Milano, ha dichiarato: “Ho sempre creduto nella forza del Milan, quando tutti dicevano Inter. La voglia di riscatto e di tornare grandi è stata fondamentale: 10 a Pioli. ma anche un bel 9 a Simone Inzaghi, che ha preso un'Inter, descritta inadeguata da Conte, e l’ha portata a vincere la Coppa Italia e a lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata".

La giornalista milanese, ha anche commentato la prima vittoria di una squadra così giovane nel campionato italiano di calcio, che collima anche con il primo scudetto dopo l'epopea di Silvio Berlusconi: "Lo scudetto del Milan è lo scudetto dei giovani: è la squadra più giovane a vincere uno scudetto - sottolinea Paola Ferrari su mowmag.com - per il Milan si apre un ciclo: ora è fondamentale non perdere Leao, sarà responsabilità dei nuovi acquirenti americani".

Leggi anche: