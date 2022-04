Pilota russo fa il saluto nazista sull'inno di Mameli: "Squalificatelo a vita"

Europei giovanili di karting: l'incredibile provocazione del 15enne Artem Severiukhin

Episodio increscioso agli europei juniores di karting in corso a Portimao, in Portogallo. Il pilota Artem Severiukhinm, un 15enne russo che gareggia sotto la bandiera italiana per evitare la squalifica internazionale, ha fatto il saluto romano durante l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Subito dopo la sua discutibile impresa, si è messo a ridere in maniera incrollata, ma era l’unico a divertirsi. A livello internazionale ha invece prevalso l’indignazione, con diverse richieste di squalifica a vita per il giovane e incauto pilota.



Sarà anche un ragazzino che voleva fare lo spiritoso, ma là ci sono bandiera e inno italianopic.twitter.com/qBwE7cgOAB — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 11, 2022

