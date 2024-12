Sinner-Paolini, Egonu, Ceccon-Martinenghi, l'Inter incubo del Milan e poi... 2024: chi ha vinto nello sport italiano

Il 2024 si chiude con emozioni molto intense per lo sport italiano. Moltiplicate per mille se pensiamo che è stato un anno olimpico e i Giochi di Parigi hanno portato in dote 40 medaglie (di cui 12 d'oro) al nostro Paese. Riviviamo alcuni dei momenti salienti in questo articolo 'flashback'

Jannik Sinner re del tennis mondiale

Un 2024 leggendario per il tennista altoatesino: 2 titoli dello Slam (Australian Open e Us Open), le Atp Finals di Torino (senza perdere neanche un set), ha guidato l'Italia alla seconda coppa Davis consecutiva e chiuso l'anno da numero uno del ranking Atp per distacco. Con Novak Djokovic lontanissimo e il solo Carlos Alcaraz (anche per lui doppio Slam: Roland Garros e Wimbledon), unico rivale capace di contrastarlo e batterlo in alcune situazioni, ma senza avere la continuità di Jannik.

Per un'analisi più approfondita, le interviste di Affaritaliani.it a Paolo Bertolucci ("Jannik evoluzione di Djokovic, Alcaraz? Che picchi, ma...") e Omar Camporese ('Sinner? Un Djokovic 2.0, Berrettini può tornare top-10 Atp. Attenti a Cobolli e al talento Cinà...')

Jasmine Paolini e le ragazze del tennis femminile, Italia in cima al mondo

Jannik Sinner sovrano indiscusso del tennis mondiale maschile, ma anche a livello femminile sono arrivate soddisfazioni fortissime. Jasmine Paolini super star. Un 2024 strepitoso, iniziato con la vittoria del Wta 1000 d Dubai a fine febbraio, po le due finali di Slam raggiunte (Roland Garros e Wimbledon) e la bellissima medaglia d'oro vinta in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 con Sara Errani. E la ciliegina sulla torta, lo storico trionfo suo e dell'Italia - da Lucia Bronzetti a Martina Trevisan, passando per Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto con Tathiana Garbin coach - alla Billie Jean King Kup (la Coppa Davis femminile) battendo in finale la Slovacchia, ma, soprattutto, in semifinale la Polonia di sua maestà Iga Swiatek (vedi l'intervista di Affaritaliani.it - Italia regina della Davis femminile, Paolini come Sinner? Roberta Vinci: "Jasmine può diventare numero 1 del mondo. Garbin mi ha emozionato e...")

Inter, seconda stella storica (battendo il Milan nel derby)

L'Inter di Simone Inzaghi non ha vinto, ha stra-vinto. L'anno perfetto per chi ha un cuore nerazzurro: scudetto, seconda stella e titolo conquistato ufficialmente nella notte del derby contro il Milan (che giocava per giunta in casa), battendo 2-1 i rossoneri (Acerbi, Thuram e Tomori i marcatori, qui i promossi e bocciati). Probabilmente neanche nei sogni più belli, neppure la sceneggiature di un film avrebbe potuto disegnare un trionfo così perfetto, con tutto il dolore (sportivo) che ha provato la metà rossonera della Madonnina (Milan che già si stava leccando le ferite per l'eliminazione ai quarti di Europa League contro la Roma pochi giorni prima). L'unico neo per l'Inter nella stagione? L'eliminazione agli ottavi di Champions League dopo un testa a testa con l'Atletico Madrid, dopo l'incubo dei rigori. Ma chiaramente è stato un 2024 da voto 10 per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi.

Atalanta diventa una Dea del calcio: Europa League e sogno scudetto

Da anni l'Atalanta di Gasperini è diventata una grande del calcio italiano e una squadra competitiva ai massimi livelli a livello europeo ("Affrontarla è come andare dal dentista", aveva detto Guardiola nel 2019). Ma il 2024 è stato l'anno che ha portato la Dea a un altro step storico: il 22 maggio 2024 è arrivata la vittoria dell'Europa League stendendo il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, sin lì imbattuto per tutta la stagione e capace di dominare la Bundesliga spodestando il Bayern Monaco. Un vero e proprio trionfo. E ancora: il nuovo campionato è ripartito nel segno di un'Atalanta che quest'anno ha le carte in regola per vincere il suo primo scudetto. Inter e Napoli sono state (ampiamente) avvisate....

Qui - Lookman, oro della Dea. Atalanta, quanto vale il bomber dopo l'Europa League

Olimpiadi Parigi 2024, da Egonu a Martinenghi-Cecco... i sogni d'oro dell'Italia

Quaranta medaglie, di cui 12 ori (13 argenti e 15 bronzi) e un'altra top-10 nel medagliere delle Olimpiadi (nono posto finale): l'Italia si è confermata una potenza nello sport mondiale anche ai Giochi di Parigi 2024. I ricordi dell'estate azzurra sulle rive della Senna sono tantissimi, dal trionfo dell'Ital-Volley femminile con Julio Velasco in panchina e Paola Egonu 'Mbappè del volley', agli squilli del nuoto (Nicolò Martinenghi primo sui 100 rana e Thomas Ceccon dominatore dei 100 dorso), passando per Giovanni De Gennaro nella canoa slalom, k1 maschile Alice Bellandi regina del judo (-78kg femminili), o le vele d'oro di Marta Maggetti prima e Ruggero Tita-Caterina Banti (i velisti volanti) poi. Di Jasmine Paolini-Sara Errani abbiamo già detto prima. Come non ricordare poi Alice D'Amato sul primo gradino del podio nella ginnastica artistica (trave), lo Skeet a squadre miste (Diana Bacosi e Gabriele Rossetti) o il ciclismo su pista con Chiara Consonni e Vittoria Guazzini (Madison donne). Ma non bastano poche righe, ci sarebbe da scrivere un libro per ricordare emozioni, trionfi, medaglie (vogliamo parlare del quasi miracolo parte II della 4 x 100 azzurra con Marcell Jacobs?) e sogni (alcuni realizzati, altri infranti) delle Olimpiadi azzurre.

Olimpia Milano, terzo scudetto consecutivo

L'Olimpia Milano ha festeggiato il terzo consecutivo con Ettore Messina in panchina e il sesto dell'era Armani. E' finita 3-1 la serie delle finali playoff contro la Virtus Bologna (sconfitta anche nelle due precedenti edizioni) con Mirotic Mvp e il pubblico del Forum di Assago che ha celebrato il titolo numero 31 dell'EA7 Emporio Armani. Una bellissima cavalcata con i campioni d'Italia che in precedenza avevano regolato 3-1 Trento e 3-0 in semifinale Brescia.

Ancelotti Re del Real Madrid: 15 titoli, è l'allenatore più vincente nella storia dei Blancos

L'Italia che vince è alla guida del club calcistico più forte del mondo: il Real Madrid. Carlo Ancelotti ha chiuso l'anno con la vittoria della Coppa Intercontinentale (3-0 al Pachuca in gol Mbappé, Rodrygo e Vinicius) e con questo trofeo il tecnico di Reggiolo ha conquistato il 15° trofeo come mister dei blancos (2 campionati, 2 coppe del Re, 2 supercoppe di Spagna e 3 d'Europa, 3 Champions, 2 Mondiali per club e appunto un'Intercontinentale) superando Miguel Muñoz. Una stagione super per Ancelotti e il suo Real Madrid, campioni della Liga (36° titolo merengue) e d'Europa distruggendo i sogni di gloria del Borussia Dortmund: 2-0 (Carvajal e Vinicius i marcatori). Poi, ad agosto anche la Supercoppa Europea piegando l'Atalanta di Gasperini (anche lì 2-0 con reti di Valverde e Mbappè)