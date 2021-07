Valentina Caruso Sky sport, è lei l’anti Diletta Leotta per la stagione 21/22

Valentina Caruso età: 36 anni cagliaritana volto emergente di Sky che duellerà con Diletta Leotta nella nuova stagione sportiva

È nata una nuova stella del giornalismo sportivo: è Valentina Caruso, giornalista di Sky sport che incanta i suoi spettatori per bravura e bellezza. Anche sui suoi profili social la giovane sarda è seguitissima. La Caruso racconta il calcio molto bene anche perché è lo sport che ha praticato fin da bambina arrivando a giocare in serie D con la squadra maschile Flumini Quartu.

Valentina Caruso nata a Cagliari, la Sardegna nel cuore

“A quell’età ero un maschiaccio, giocavo a calcio o con le macchinine telecomandate. Le bambole le buttavo”, ha dichiarato Valentina. Laureata in Lettere con indirizzo in Archeologia, la Caruso coltiva molte passioni. La scelta del corso di studio è stata dettata dall’immenso patrimonio archeologico che vanta la Sardegna, sua regione d’origine. La Caruso ha fatto anche tanta gavetta per arrivare a Sky. Da Videolina a Tele Costa Smeralda fino a Quelli che il calcio di Simona Ventura. Sono già in molti ad averla eletta come l’anti Diletta Leotta (volto Dazn) per la stagione sportiva che verrà.

Valentina Caruso: Instagram, facebook e Twitter. Sui social è in ascesa

Valentina Caruso spopola su Instagram con i suoi circa 96mila follower. Non altrettanto trainante su Facebook dove conta 10.936 mi piace. Su Twitter, piattaforma un po' più di nicchia, sul profilo di Valentina si registrano 8.431 follower.