Wanda Nara e Icardi a Roma: la showgirl e l'attaccante del Psg...

Candreva nozze a Milano e Roma. Wanda Nara e Icardi invitati

Antonio Candreva si è sposato: nozze per il calciatore della Sampdoria con la compagna Allegra Luna. Prima la cerimonia civile a Milano con il sindaco Sala poi il rito religioso a Roma, nella Chiesa Maria Madre della Famiglia in Vaticano. Tra gli invitati moltissimi calciatori, tra cui Mauro Icardi accompagnato da Wanda Nara. L'attaccante del Paris Saint-Germain (contratto in scadenza nel 2024) aveva uno smoking nero mentre la moglie-agente un elegante abito lungo in raso, firmato Pronovias.

E qualche tifoso della Roma si è messo a sognare: chissà che le vacanze romane non si trasformino in soggiorno romano. D'altra parte nei mesi scorsi qualche voce su Mauro Icardi in maglia giallorossa (e anche in ottica Milan recentemente...) c'era stata: vero che il titolare è il 24enne Tammy Abraham, autore di una stagione fantastica.

Ma nell'ottica di dare l'assalto alla zona Champions (e chissà, magari anche qualcosa di più, sull'onda della bellissima vittoria in Conference League), Maurito potrebbe essere un rinforzo importantissimo per la rosa di Mourinho. Fantamercato? Vedremo...

