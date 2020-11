Mario Benotti: La pandemia Covid-19 - Un pensiero per religiosi e anziani

L’alto numero di sacerdoti e cardinali tra i contagiati al Covid. Alcuni venuti purtroppo a mancare. Senza contare suore e personale nelle strutture religiose. Il giornalista Mario Benotti pone l’attenzione sul tema, perché chi come loro è in prima linea ad aiutare i meno fortunati possa presto recuperare la salute. Mentre per le strade di Roma è avvertibile la rabbia per le ultime misure del coprifuoco, si parla già di disposizioni più stringenti. Una delle proposte è quella di isolare solo gli anziani. Ma le domande rimangono. Chi se ne occuperà? Queste persone vanno aiutate perché sono un patrimonio per tutti. Soprattutto per la futura Ricostruzione.