Ascolti tv, un miracolo targato Diaco. Quella voce sullo share in Rai

Pierluigi Diaco chiude la puntata di ieri in media con il 9.7 % di share e con 1.147 milioni di spettatori. Prima di lui vanno in onda le tribune elettorali al minimo, ovvero 6.8 % di share. Un altro miracolo targato Diaco: lo share sale di tre punti. Un risultato sorprendente.

Adesso ai piani alti di viale Mazzini sorge un dubbio con i dati di ascolto in mano. Qualcuno, secondo una nostra spifferata, parla dello strano posizionamento delle tribune elettorali nella fascia di "Io e te", che sta andando benissimo. Le tribune segnano: il 7.1 e 6.8 %, ma quello spazio per due mesi è stato sopra il 10.5% di share grazie a Diaco.

Chi ha deciso tutto questo? Perché? Sembrerebbe quasi una strategia per abbassare lo share di Diaco? Missione fallita. Lui va avanti e sale l’asticella degli ascolti. La “curva” di ieri ne è prova. Diaco prende la linea al 6.6 % e chiude il programma al 12%. La media del minuto per minuto con curva crescente regala il 9.7 % di media a Rai1. La matematica non è un’opinione.