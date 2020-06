Ascolti tv, domenica d’oro per Mediaset: Barbara d’Urso vola

Si vola ancora. Dati altissimi. Un record dopo l'altro. A Mediaset, pochi minuti fa, l'ennesimo Brindisi per gli ascolti di Live non è la d'Urso che ha raggiunto picchi del 21% di share con oltre 10 milioni di interazioni in Rete (in media, nelle 4 lunghe ore di diretta) la regina di Cologno ha superato il 13% di share.

"Orgogliosa di aver fatto informazione e di avervi fatto sorridere”, scrive la d’Urso sui social. Volano anche stavolta i contatti: 10 milioni. “Orgogliosa anche dei 9 spazi pubblicitari - continua la conduttrice. Questa volta la stagione di Live sarebbe già dovuta finire la scorsa settimana, ma grazie al vostro affetto l’azienda ci ha chiesto di proseguire”.

Intanto, ieri la d'Urso ha confermato il suo Grande Fratello. Malgioglio ci sarà come opinionista. La conduttrice tornerà alla guida del suo super reality (ricco di emozioni). Da settembre riconfermata anche Domenica Live e Pomeriggio 5, che ha chiuso la stagione alla grande con ascolti da capogiro.