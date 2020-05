Ascolti tv, Milo Infante: il vicedirettore in ascesa

Riunioni. Telefonate. Agende piene di appuntamenti. In viale Mazzini, dopo la riunione di ieri con le maestranze Rai, si sta disegnando la ripartenza. La nuova stagione televisiva è alle porte: mancano solo pochi mesi ai palinsesti che prenderanno il via da settembre, una volta superata emergenza Coronavirus di questo periodo. Occorre mettere tutto nero su bianco. E i dirigenti Rai lo sanno bene. Per questo motivo le linee telefoniche e le riunioni skype fioccano di ora in ora. Senza sosta.

In questo panorama di lavoro intenso è in ascesa il vicedirettore di Rai1 Milo Infante. Per lui gli ultimi mesi sono stati sicuramente difficilissimi, come è del resto facile immaginare visto che il Covid-19 ha stravolto il modo di fare televisione. Ma la ricetta di Milo Infante è stata ricca di tuttigli ingredienti che piacciono al pubblico.

Adesso, da rumors, si vocifera di suo un approdo su Rai2 (dove ha inanellato anni fa una serie di successi con l’Italia sul 2). Infante dovrebbe mantenere la super visione del daytime della seconda Rete Rai. Ma con il ritorno in video. Che tutti aspettano.