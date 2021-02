Grownnectia raccoglie quasi 500K in equity crowdfunding. Espansione in Europa

Grownnectia raccoglie quasi 500K in equity crowdfunding, apre nuove sedi in tutta Italia e si avvia verso l’espansione in Europa. C’è una strada italiana al successo, una Italian way of making startups che viaggia veloce e trasferisce le proprie buone pratiche ovunque.

E’ certamente questo il caso di Grownnectia, la PMI innovativa che si occupa di incubare ed accelerare la crescita di startup con successo, che in soli 2 mesi di campagna di equity crowdfunding sul portale BackToWork è riuscita a raccogliere quasi 500K Euro.

Grownnectia

Oggi Grownnectia, con i suoi programmi di accelerazione brevettati, centinaia di startup seguite e un ecosistema che si sta rivelando solido e in espansione, grazie anche all’importante racolta finanziaria è pronta ad avviare nuove sedi in tutta Italia, connettendo importanti famiglie imprenditoriali legate dal tema imprescindibile dell’innovazione. “Per l’innovazione è un momento d’oro - dichiara Massimo Ciaglia, Ceo di Grownnectia - anche a livello governativo, la presenza di un Ministero dedicato dimostra l’attenzione a livello nazionale e l’importanza per il tessuto produttivo di contaminarsi con la parte più dinamica dell’impresa e della ricerca”.

Il pre-acceleratore di Grownnectia ha elaborato un modello innovativo, scalabile e replicabile per sostenere e accompagnare le startup nei loro percorsi, dalla sola idea di business fino al lancio sul mercato in soli 6 mesi. Grownnectia consentirà così ai nuovi soci di entrare nell’ecosistema delle startup, grazie anche alle oltre 300 aziende già seguite, di cui oltre 100 incubate e 6 entrate nel portfolio degli investimenti di Grownnectia stessa, tra le quali diverse realtà innovative che operano in settori di grande rilevanza, come la sostenibilità e il delivery.

Nuovi servizi e nuove sedi

“Con il capitale raccolto - racconta il Ceo Massimo Ciaglia - lanceremo nuovi servizi e nuove sedi oltre a quelle già avviate. Questo ci consentirà di accompagnare tanti giovani imprenditori verso il successo, in un momento in cui, anche a causa della crisi pandemica, la disoccupazione giovanile sta crescendo e serve riconnettere il talento all’opportunità”.

Massimo Ciaglia

L’amministratore delegato di Grownnectia, Massimo Ciaglia, è uno startupper di successo con un importante exit alle spalle; negli anni, ha avviato numerose startup nell’ambito ICT sia in Italia che all’estero, diventando ormai un “investitore seriale”.

Grownnectia ha elaborato un modello innovativo, scalabile e replicabile per sostenere e accompagnare le startup nei loro percorsi, partendo dall’idea di business fino ad arrivare al lancio sul mercato in soli 6 mesi. Inoltre, nel 2021 la creazione di un fondo d’investimento permetterà di completare la filiera delle startup pre-seed, consolidando così un importante network composto da figure di spicco dell’ecosistema startup ed imprenditoria.





