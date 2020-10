Leolandia oggi su RAI Yoyo con “Carolina e Topo Tip - Il Mistero di Halloween”

LEOLANDIA TERMINA LA STAGIONE MA APPRODA IN TV CON IL FILM “CAROLINA E TOPO TIP – IL MISTERO DI HALLOWEEN” Nonostante l’ultimo DPCM abbia costretto i parchi divertimento a chiudere la stagione in anticipo, i più piccoli potranno ancora respirare la magica atmosfera di HalLEOween assistendo all’attesissimo film per bambini “Carolina e Topo Tip – Il Mistero di Halloween”.

Il film è trasmesso in anteprima oggi sabato 31 ottobre su Rai Yoyo (canale 43) alle ore 16:15 e sarà disponibile anche su Rai Play.

Leolandia: location e set esclusivi

Il parco a tema numero 1 su Tripadvisor ha infatti ospitato le riprese di buona parte delle scene del film, mettendo a disposizione le sue diverse aree a tema: location e set esclusivi che hanno contribuito ad un risultato di sicuro successo. Diretto da Charlie Tango, il film vedrà protagonisti Topo Tip, il simpatico topolino amico dell’ambiente, e Carolina Benvenga, amatissima attrice e conduttrice della TV dei ragazzi: una coppia collaudata, che ha spopolato sul web con una serie di divertentissime Baby Dance, raccolte in un canale Youtube che conta più di 280 mila iscritti e 200 milioni di visualizzazioni.

Carolina e Topo Tip - Il Mistero di Halloween

“Carolina e Topo Tip – Il Mistero di Halloween” nasce con l’intento di far partecipare i bambini attivamente: i piccoli, infatti, avranno l’opportunità di interagire con i loro beniamini sullo schermo, aiutandoli a risolvere piccoli enigmi, scovare indizi e addirittura procurare l’ingrediente speciale per realizzare una pozione magica! Il tutto all’insegna di canti e balli scatenati sulle note delle canzoni che sono entrate nel cuore di tutte le famiglie: passo dopo passo, il film promette un’avventura entusiasmante ed esilarante, nella quale i bambini saranno i veri protagonisti. Solo grazie a loro si potrà festeggiare insieme con una nuova baby dance: un sorprendente regalo di Halloween, malgrado le difficoltà del periodo.