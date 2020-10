Macchine da caffè. Per la Nuova Ricambi un 2020 molto particolare

Intervista a Marcello Zanesi proprietario della Nuova Ricambi srl, già leader nel settore dei ricambi del caffè, che ha da poco ampliato l’offerta con i ricambi per il settore Ho.re.ca.

Il mercato delle macchine da caffè espresso professionali nel mondo genera un volume di affari di circa 400 milioni di euro: dai dati Ucimac del 2019 si evince che sono state vendute circa 160 mila macchine da espresso tradizionali. Questi dati rappresentano un volano per il settore di parti e ricambi che, sempre dai dati 2019, ha raggiunto un valore di circa 43 milioni di euro. Secondo le statistiche del primo semestre comparativo del 2019 e 2020, quest’ultimo anno ha avuto un ribasso di quasi il 30% nelle vendite. Dato prevedibile per il 2020, ma che lascia trapelare una lenta ripresa. In generale il mondo dei ricambi del caffè non ha mai sofferto grandi crisi; sicuramente perché le tecnologie delle macchine professionali hanno fatto passi da gigante e, punto molto importante, perché per ottenere un buon caffè in tazza c’è sempre bisogno di manutenzione dell’apparecchiatura.

Intervista a Marcello Zanesi

Come è il mercato attuale?

"Certamente, la pandemia Covid-19 ha avuto un forte impatto nel settore dei bar e dei ristoranti; per questo abbiamo vissuto un breve periodo di arresto e, di conseguenza, anche il lavoro dei tecnici si è fermato" dice Marcello Zanesi di Nuova Ricambi, grande viaggiatore e convinto sostenitore dell’importanza di essere presenti sul territorio in maniera sinergica. “Per poter andare avanti ci vuole proattività e molta immaginazione sugli scenari futuri. La sicurezza sanitaria dei locali sarà molto importante e probabilmente molti ristoranti e caffetterie stanno già investendo nel migliorare il proprio servizio di take-away e consegna a domicilio. Noi siamo molto positivi: il caffè è un culto, oltre ad una delle bevande più consumate ed apprezzate”.

Marcello Zanesi non solo è un autentico esperto del settore e di tutte le sue particolarità ed un grande collezionista di macchine antiche a leva, ma anche un innovatore per quanto riguarda le nuove tecnologie e per i sistemi di automazione.

Dove si colloca la vostra posizione aziendale nel mercato attuale?

“Nuova Ricambi è una realtà B2B, rivolta al mondo dei professionisti. I nostri clienti, sia nazionali che internazionali, sono tecnici del mondo del caffè e riparatori specializzati del settore Ho.Re.Ca, produttori di macchine da caffè e torrefattori. Nuova Ricambi attualmente risponde alle esigenze dei propri clienti in più di 157 paesi in tutto il mondo. Più di 3000 mq di magazzino, un sito di produzione e assemblaggio, oltre 40 addetti, 9 sister companies all’estero e, dal 2019, due sedi di uffici in Italia, Nuova Ricambi racconta la storia di grandi riconoscimenti e traguardi che corrisponde anche ai 40 anni di storia della Famiglia Zanesi. Lavoriamo con passione e responsabilità dal 1980 quando mio padre, Marcellino Zanesi prima, ed ora io, siamo riusciti a fare di Nuova Ricambi non solo un'azienda leader nel suo settore ma una vera famiglia. I nostri clienti possono contare su un magazzino verticale automatizzato con oltre 36.000 referenze e la certezza che l’azienda può fornire anche prodotti fuori catalogo da fornitori selezionati. Lavoriamo molto bene in Italia anche se il maggior peso sul nostro fatturato è dato dai clienti esteri.”

La vision aziendale

Infatti Nuova Ricambi è una realtà internazionale caratterizzata da una ricerca di prodotti di qualità e attenzione alle esigenze dei clienti e dei partner. È ciò che si evince anche dalla vision aziendale: “Il nostro obiettivo è il vostro successo!" dichiarano alla loro clientela. "Nuova Ricambi è il vostro alleato per i ricambi di macchine da caffè professionali e attrezzature da bar. Un supporto sempre più crescente per il settore Ho.Re.Ca., con i ricambi per cucine professionali, lavaggio e refrigerazione commerciale. Aggiungiamo valore al tuo business e cresciamo insieme a te perché ci piace fare la differenza”.

Nuova Ricambi, soprattutto sotto la guida di Marcello Zanesi, ha puntato sull'innovazione e la ricerca di nuovi prodotti; nel tempo, infatti, l’offerta si è molto ampliata aggiungendo al proprio catalogo i ricambi per i maggiori brand di macinacaffè, lava tazze, fabbricatori di ghiaccio, prodotti per la pulizia, accessori per baristi e, dal 2019, i ricambi dei migliori marchi per cucine professionali, lavaggio e refrigerazione commerciale, con l’acquisto a Cesena dell’azienda Nuova SM Commerciale srl. La passione per il proprio lavoro, per il mondo del caffè e il servizio tecnico offerto ai clienti hanno sempre rappresentato dei punti di forza per Nuova Ricambi, che hanno permesso nel tempo di svilupparsi molto non soltanto nel territorio nazionale, ma anche internazionale.

40° anniversario

Quale è stata la crescita di Nuova Ricambi, quali i nuovi investimenti e le strategie in un settore in crescita?

“Crediamo ancora in una crescita del mercato delle macchine espresso in tutto il mondo. Abbiamo voluto ampliare il nostro business con l’acquisizione di Nuova Sm Commerciale, avvenuta in un periodo delicato che ci ha permesso però di crescere in valore. Nuova Ricambi non si propone come semplice fornitore bensì come il partner ideale per i ricambi di tutte le attrezzature che puoi trovare in bar e ristoranti. Con la sinergia tra Nuova Ricambi e Nuova SM Commerciale l’offerta sta crescendo, e questo comporterà sicuramente una crescita, anche geografica, del nostro mercato”. Sicuramente il traguardo che ha positivamente segnato questo 2020 è il 40° anniversario di Nuova ricambi: “lavoriamo con determinazione e passione; e dimostriamo di essere un'azienda solida che sa adattarsi ai cambiamenti”.

Negli ultimi anni Nuova Ricambi ha avuto un'espansione a 360°

“Cerchiamo sempre di migliorare il nostro modo di lavorare abbiamo ampliato il magazzino e il personale è cresciuto. Abbiamo introdotto il sistema di magazzino verticale automatizzato, che funziona attraverso il nostro sistema informatico centralizzato e innovativo. Grazie a queste nuove tecnologie i tempi di consegna sono stati ridotti a sole 24 ore per l'Italia e 48 ore per le spedizioni all'estero, andando incontro alle esigenze dei tecnici ingegneri che possono a loro volta ridurre le scorte di magazzino, per avere sempre ciò di cui hanno bisogno”.

Per Nuova Ricambi il periodo di lockdown è stato incisivo ma il team è ripartito con grinta. A oggi l’azienda lavora a pieno regime con un fatturato di circa -9% rispetto all’anno precedente. “La pandemia da Covid-19 ha avuto un’ampia quota di partecipazione nel rallentamento del business a livello mondiale e, in generale, il 2020 è per noi un anno di assestamento, considerando la recente acquisizione di Nuova SM Commerciale. Questo non ci intimorisce; siamo un’azienda sana che sta ampliando i propri orizzonti. Andiamo quindi avanti con molta positività. In un periodo come questo, che ha limitato i rapporti con i clienti, che ha visto annullate fiere ed eventi, il lavoro della nostra rete commerciale ha sicuramente subito dei cambiamenti. Hanno dovuto ridimensionare il loro lavoro e, paradossalmente, sono stati molto bravi ad accorciare le distanze. Grazie alle tecnologie che l’azienda mette a disposizione siamo stati capaci di rimanere in contatto con i clienti, di organizzare web meeting e presentazioni di nuovi prodotti. Sicuramente questo ha permesso all’azienda di continuare a lavorare su nuovi ordini e di mantenere più o meno costante il fatturato, in un momento di crisi mondiale. Probabilmente la nuova tipologia di lavoro da parte della rete commerciale andrà avanti, almeno finché le normative anti-covid non cambieranno. Tutto ciò porta ad un abbassamento dei costi destinati a viaggi, fiere e trasferte che però Nuova Ricambi ha deciso di investire installando SalesForce, una piattaforma CRM che renderà l'azienda ancora più connessa con i clienti. Salesforce ci aiuterà a semplificare i processi per offrire un servizio clienti più efficiente”.

Come si è evoluto il mondo dell’espresso?

“Il 2020 ha sicuramente modificato anche il mondo dell’espresso. La tendenza del mercato riguardo l’espresso da casa è cambiata, soprattutto all’estero. Molta più attenzione al momento della colazione e la “costrizione” a trascorrere del tempo in casa, hanno modificato le abitudini degli amanti del caffè. Sono infatti aumentate le vendite di macchine semiprofessionali da casa. Questa evoluzione porterà, a breve, a dover istruire con informazioni tecniche, di pulizia e manutenzione base i coffee lovers”.

Da cosa/Chi è influenzato il vostro settore?

“Il mercato del caffè è un mercato in continua evoluzione. Siamo sempre pronti a metterci in gioco. Il mondo intero si sta muovendo verso l'uso di prodotti più sostenibili e stiamo selezionando materiali e fornitori che ci assicurino questa etica. Ciò che influenza sempre più il mondo del caffè è sicuramente il mondo barista. Professionisti del caffè e delle bevande a base di caffè, con l’esigenza di strumenti innovativi. Per essere sempre più vicini al mondo dei baristi, nel 2016 è nato EDO Barista, uno dei nostri marchi. L'idea è quella di fornire una selezione di strumenti / prodotti di tendenza e di alta qualità per soddisfare tutte le esigenze degli amanti del caffè". (maggiori info: www.edobarista.com)”

Previsioni per il futuro?

“Migliorare è sempre la parola chiave. Desideriamo dei clienti soddisfatti, e quindi ci teniamo a potenziare sempre più il customer care per dare maggiore attenzione al cliente. Investiremo in software e in nuove risorse. Il nostro obiettivo è quello di aumentare sempre più gli articoli a catalogo, per fornire una scelta sempre più ampia al nostro bacino d’utenza. E il focus sul lungo periodo è sicuramente quello di crescere nel mercato Ho.Re.Ca”.