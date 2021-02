Mario Draghi, dalle risorse del Recovery Plan alla riforma del fisco

Sarà operativo nei prossimi giorni il nuovo Governo presieduto da Mario Draghi. Finalmente il nuovo esecutivo dovrà lavorare in maniera forte e determinata sui tanti capitoli urgenti che sono aperti e che necessitano di programmi e decisioni importanti da prendere e da attuare per rilanciare il nostro paese e uscire dalla crisi pandemica. Il Governo sarà guidato da una persona autorevole che ha già saputo dimostrare grande affidabilità e competenza in momenti anche difficili e avrà un ampio consenso: occorre ora una decisa sinergia per attuare le riforme, per utilizzare al meglio le risorse del Recovery Plan dando un forte segnale rispetto al quel percorso e a quelle decisioni storiche che abbiamo concorso a prendere in Europa.

Intervista ad Alessia Potecchi

Mario Draghi (fonte IPA)

“Siamo sulla buona strada - esordisce Alessia Potecchi - Mario Draghi ha detto chiaramente alle forze politiche che è il momento di mettere da parte personalismi, egoismi di bandiera e appartenenza, è il momento di lavorare in una squadra coesa e determinata che vuole raggiungere gli obiettivi. Altra nota positiva non si è limitato ad ascoltare le forze politiche ma ha voluto dialogare e incontrare le forze sociali, gli imprenditori, i rappresentanti delle varie categorie per ascoltare tutte le istanze e priorità che il momento impone. Il mio giudizio sulla composizione del nuovo Governo è positivo, penso che in questa situazione in cui ancora ci troviamo le priorità da individuare e porre in evidenza siano le tante questioni a cui dobbiamo rispondere, in primis l’utilizzo delle risorse europee. Il regolamento del Fondo europeo di recovery e resilienza (Rrf) da 672,5 miliardi di euro è stato adottato definitivamente e firmato a Bruxelles.

Quali saranno i prossimi passi?

“A questo punto e fino a fine aprile, gli Stati membri potranno cominciare a presentare formalmente alla Commissione i loro Piani nazionali di ripresa e resilienza con i dettagli, i progetti, gli investimenti e le riforme da realizzare utilizzando i finanziamenti europei assegnati a loro. L’Italia su questo deve essere impegnata fino in fondo perché non possiamo mancare e fallire dopo il lavoro non semplice che è stato fatto. Ricordo che le risorse saranno erogate in diverse tranche e se non si effettuano i passaggi necessari non si giunge all’erogazione successiva. Dobbiamo far fronte alla più grande crisi economica mai affrontata dall’Europa dalla seconda guerra mondiale: questo non è il momento per indugiare, è il momento dell’urgenza e dei risultati. Ecco perché il Governo che si sta insediando va considerato nelle condizioni date e nel contesto che stiamo vivendo segnato dalla crisi pandemica. Faccio anche un’altra considerazione che riguarda la questione di genere che è al centro in questi giorni del dibattito politico dopo che è stata resa nota la lista dei Ministri”.

Argomento molto controverso in questi giorni. Qual è il suo punto di vista?

“Penso che su questa questo punto vada fatta una profonda e seria riflessione anche e soprattutto da parte del PD, tenendo presente che l’autentica innovazione oggi passa attraverso la questione di genere che segna una linea di demarcazione tra una società che evolve e che sa coinvolgere nuove competenze, talenti e spezzare le convenzioni che resistono e persistono e una società che involve dove le donne rimangono soffocate e prigioniere di un potere che rimane maschile e che non permette loro di occupare i veri vertici perché di questo si tratta. Ricordo come le donne, lo abbiamo visto di recente anche nel contesto europeo ma anche mondiale, siano state fondamentali per giungere a risultati storici e condivisi, come le donne abbiano perseverato e adottato soluzioni straordinarie in un momento drammatico quando tutto pareva perduto. Le parole e le promesse politiche o i rimedi quando ormai il danno è fatto non bastano più, anche perché non è la prima volta, occorre un cambio di passo totale e tangibile per il bene della politica e del nostro partito.

Vengo per un momento ad una priorità che dovrà affrontare il nuovo Governo oltre ovviamente alla distribuzione dei vaccini e alla accelerazione della loro somministrazione, la Riforma del Fisco”.

Lei mi legge nel pensiero. Era proprio questa una delle domande che le volevo rivolgere. Non le sembra arrivato ormai il momento di sciogliere l’annoso nodo del Fisco?

“Questo è un tema delicato e importante. Tante le problematiche legate a questa questione. Ne cito qualcuna. Prima di tutto oggi il fisco italiano si basa soprattutto sulla tassazione proveniente dal lavoro e in maniera quasi esclusiva dal lavoro dipendente e dai pensionati perché c’è una percentuale molto alta, siamo intorno al 68%, di evasione fiscale da parte del lavoro autonomo. Come suggerito dalla Commissione europea, si dovrà tentare di spostare la tassazione dal lavoro ai consumi per avvicinarci ai parametri europei. C’è poi da mettere mano ai troppi salti delle aliquote che creano un impianto fiscale che va ad impattare soprattutto sulla fascia medio bassa che è anche quella che beneficia del bonus, è presente infatti un salto di ben 11 punti tra il secondo e il terzo scaglione”.

Veramente ci troviamo di fronte a un Fisco non adatto al terzo millennio

“L’impianto generale è obsoleto e anche le numerose forme di deduzioni e detrazioni in continuo aumento vanno riviste perché inserite in un contesto non sempre logico e omogeneo. Gli ultimi dati ci parlano di 171 spese fiscali riconosciute sull’Irpef, il loro insieme riduce il gettito Irpef per almeno 40 miliardi di euro all’anno. Bisogna limitare questa cospicua area di erosione così da recuperare gettito da immettere nella riduzione delle aliquote. Sempre in questo ambito c’è da porre attenzione sulla tassazione che riguarda gli immobili e la Flat Tax che riguarda il lavoro autonomo e che è stata introdotta dal Governo giallo verde. Questa tipologia di tassazione copre una grossa parte dei contribuenti, siamo vicini al 60%, introducendo una forte disparità di risparmio di tasse da versare rispetto al lavoro dipendente contando anche che questo settore è anche esente da IRAP e IVA oltre a incentivarli a non assumere l’assunzione del rischio per rimanere sotto la soglia massima di fatturato e poter usufruire dell’agevolazione fiscale. Le soluzioni sono diverse in materia fiscale, occorre un lavoro serio e accurato di ascolto e riflessione coinvolgendo le parti interessate, la posizione del PD è chiara, il fisco deve essere equo, semplificato per andare incontro al contribuente e per fare diventare il pagamento delle imposte un passaggio naturale e necessario e poi la progressività quale caratteristica essenziale e principale”.