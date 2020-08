MySecretCase presenta “Disabile DesiderAbile”. La campagna che rovescia i tabù

“Disabile DesiderAbile”, la campagna che rovescia i tabù, in nome del diritto al piacere inclusivo e universale.

“Bisogna andare oltre per scoprire mondi nuovi”. È questa una delle 120 storie che prende voce attraverso “Disabile DesiderAbile”, la campagna oltre i tabù con cui MySecretCase, il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità in Italia e primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie, vuole raccontare desideri, testimonianze e storie di persone con disabilità e caregiver; e lo fa attraverso un grido liberatorio, un invito alla riflessione, a vivere la sessualità oltre i pregiudizi, oltre l’ossessione di corpi perfetti e performanti, affinché il diritto al piacere diventi realmente inclusivo e universale.

Una sessualità sana, libera e autonoma

Norma Rossetti

“Vogliamo un mondo in cui l’espressione sessuale di una persona con disabilità e di una senza disabilità siano percepite allo stesso modo, ma per arrivare a questo obiettivo dobbiamo prima lavorare insieme perché tutti abbiano ascolto e accesso ad una sessualità sana, libera e il più autonoma possibile. Il benessere sessuale è stato inserito dall’OMS tra i diritti primari dell’uomo ma sappiamo bene che, in alcune condizioni, rappresenta una dimensione “esclusiva” che spesso necessita di risposte istituzionali e che, ancora oggi, viene liquidata da alcuni Media con una retorica del pietismo, ben lontana dalla realtà di persone DesiderAbili: abili, appunto, di desiderio” dichiara Norma Rossetti, Founder di MySecretCase.

“Proprio per questo abbiamo deciso di coinvolgere, attraverso un sondaggio, le Associazioni di categoria, tutti i nostri utenti, personalità, come Valentina Tomirotti - scrittrice, attivista e influencer - e Max Ulivieri - fondatore di Love Giver - che da anni si occupano di questi temi e di pianificare, con l’aiuto di esperti e sessuologi, un ciclo di dibattiti e consulenze gratuite, online sui canali social, rivolte a persone con disabilità, caregiver familiari e a tutte le persone interessate” continua Norma Rossetti.

Il sondaggio

Ma è davvero necessario, in Italia, un progetto che si occupi di questi temi? La risposta la ritroviamo nei dati: dai risultati del sondaggio, diffuso a giugno e a luglio alle Associazioni italiane che si occupano di disabilità e supporto ai caregiver familiari e agli utenti di MySecretCase. Emerge, infatti, che il 56% dei disabili vive la sessualità con il proprio compagno, il 31,7% la vive in solitudine, il 6,1% con una lavoratrice del sesso e quasi il 10% dei caregiver ricorre a questa figura per supportare il proprio familiare. Se, infatti, circa il 60% degli utenti vive la sessualità all’interno della coppia, il 14,6% sostiene di non avere mai avuto alcun tipo di relazione e di non sentirsi a proprio agio con la sessualità, né in solitudine, né in coppia, l’8,5% vive - invece - solo l’autoerotismo e ben il 38% vive la sessualità in modo naturale, sia in coppia e sia in solitudine.

Non solo! Il 94% dei disabili, il 100% dei caregiver intervistati e il 98% degli utenti di MySecretCase ritiene, inoltre, necessario che il percorso terapeutico e di cura venga affiancato, da parte delle istituzioni, da un percorso con una psicologa o una sessuologa; quasi il 50% degli utenti ritiene che i sex toys abbiano avuto un ruolo importanti nella scoperta del proprio piacere personale e di coppia. Il 92,7% dei disabili, l’85,7% dei caregiver familiari e il 93% degli utenti di MySecretCase, risulta, inoltre, d’accordo con la legalizzazione, in Italia, della figura dell’Assistente sessuale, un operatore che dopo un percorso di formazione psicologico, sessuologico e medico, è in grado di aiutare le persone a vivere un’esperienza erotica, sensuale o sessuale oltre che personale ed affettiva.

Dal sondaggio è emerso infine che il problema delle persone con disabilità non è tanto una vita sessuale carente quanto piuttosto una scarsa rappresentazione: la quasi totalità degli utenti di MySecretCase senza disabilità, ha riflettuto per la prima volta sulla questione sesso e disabilità, proprio perché non è una tema che rientra nella conversazione mediatica con fluidità. La community dei nostri utenti si è mostrata ricettiva e curiosa sull’argomento ed è proprio a loro che dedichiamo la campagna, le interviste e gli approfondimenti.

La campagna di MySecretCase

La campagna di MySecretCase è quindi: un sondaggio nazionale, una campagna visiva di autoritratti sul canale Instagram di chi affetto da disabilità o malattie croniche ha deciso di metterci la faccia, interviste, testimonianze scritte e un ciclo di dibattiti e dirette Instagram - con le sessuologhe del team e personalità che da anni si occupano di questi temi. Il primo incontro online “Parliamo di orgasmo”, è andato in onda 31 luglio, in occasione della Giornata mondiale dell’orgasmo, in co-diretta con Valentina Tomirotti.

I prossimi appuntamenti

Le date dei prossimi appuntamenti saranno pubblicate - sui canali social - a partire da fine agosto. Un piccolo spoiler sui temi? “Come seduco una donna” con Max Ulivieri, “Mi avevano detto che con la Chemio il desiderio sarebbe calato” con Fraintesa, “Sesso, intimità e trasformazioni” con Ginevra di Spirito e “Innamoramento e romanticismo” con Iacopo Melio.

Tutti coloro che lo vorranno potranno collegarsi all’account di MySeceretCase

seguire la diretta, fare domande e chiedere consigli.

Utenti intervistati- Disabili e caregiver: 121

Utenti di MySecretCase che hanno risposto al sondaggio: 968

Campione anagrafico:

Genere: 79,3% donna, 19% uomo

Età: 40,1% 18-25, 33,4% 26-35, 17,1% 36-60, 5,5% oltre i 50, 3,9% >18 anni.

Alcune testimonianze

Sentirsi desiderabile avendo una disabilità fisica è davvero difficile!

Quando stavo bene affrontavo il mondo con la sicurezza del mio aspetto fisico e quello mi portava a vivere anche le situazioni che mi facevano più paura.

Poi arriva la diagnosi che mi scarica addosso una valanga di paure e insicurezze che non mi sono mai appartenute, fra queste “non mi piaccio più”.

Non ho mai accettato la malattia né quello che essa porta con sé, quindi ho sempre lavorato per migliorare il mio fisico e le mie emozioni.

Ho iniziato col valorizzare il corpo: con il trucco creavo maschere perfette, con i vestiti camuffavo ciò che la malattia rendeva un’area difettosa e svelavo le zone più sensuali. Così scoprivo me stessa, conoscevo la nuova “me” e la ricostruivo.

Mi piacevo un po' di più! Da lì, ricominciando a guardarmi intorno, notavo degli sguardi affascinati, curiosi e intrigati da me. Grazie a questi sono riuscita a tirar fuori maggiormente la mia interiorità, facendomi conoscere agli altri e così sono nate nuove amicizie, nuovi flirt e il vero amore! Anche se in un modo totalmente diverso, sono tornata a sentirmi come un tempo.

Ho la sclerosi multipla dal 2012, ho avuto problemi di sensibilità, anzi, assenza di sensibilità. Fortunatamente grazie alla ginnastica intima è tornato tutto ok. Io mi sento normale e farei tantissimo sesso, purtroppo mio marito spesso mi vede più come una persona stanca e malata e non facciamo molto sesso”.

“Io sono paraplegico per via di un incidente e sono del pensiero che il sesso conti tantissimo. La vita sessuale è di tutti, disabili e non. Ci sono delle problematiche sulle posizioni però in un modo o nell'altro si trova qualche soluzione. E sono più che convinto che le figure di assistenti sessuali possano aiutare tantissimo soprattutto quelle persone che hanno difficoltà a scoprire un mondo nuovo”.