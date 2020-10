Roma, al Circolo Antico Tiro a Volo: “Crazy for football” con ECOS e IDI

PAZZI PER IL CALCIO”: A ROMA GIORNATA-EVENTO PER LA SALUTE MENTALE

Contro il disagio mentale, contro la solitudine e l’abbandono, una partita di calcio, un convegno e una cena di beneficienza il 10 ottobre scorso. E’ stato un sabato memorabile quello vissuto al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, che ha ospitato l’evento “Crazy for football”, dedicato alla promozione dello sport come trattamento dei problemi psichici, a cura dell’ European Culture and Sport Organization (ECOS) e dell’ Istituto Diplomatico Internazionale (IDI).

Crazy for football

Lo sport può fare moltissimo anche per superare il disagio psichico. Basta chiedere ai ragazzi di “Crazy for football”, la Nazionale Italiana di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale, campione del mondo nel 2018, che ieri, nell’impianto del Circolo ha affrontato la Nazionale Italiana dei giornalisti Rai (punteggio finale 11-3).

Alla storia di questa “crazy” squadra, ormai blasonata, la televisione pubblica dedicherà una fiction per la regia di Volfango De Biasi con Sergio Castellitto, Nicolas Vaporidis, che hanno partecipato alla cena di beneficienza per sostenere tutto il movimento nazionale dello sport per la salute mentale.

La partita è stata preceduta dalla presentazione dei primi dati della ricerca su sport e salute mentale, realizzata nell’ambito del progetto Sphere, cofinanziato dal programma ERASMUS+ SPORT, e diretta dal medico psichiatra Santo Rullo. Soddisfatto il presidente dell’IDI, Paolo Giordani: “L’Istituto diplomatico internazionale, ho che l’onore di presiedere, si occupa soprattutto di formazione nelle relazioni internazionali. Ma nel nostro statuto ci sono anche la solidarietà verso le persone diversamente abili e la difesa dei loro diritti, troppo spesso ignorati. Ecco perché abbiamo organizzato questo evento e siamo qui oggi”.

A cura di Greta V. Galimberti - Trendiest News

IDI Istituto Diplomatico Internazionale favorisce il dialogo tra gli Stati, i popoli e le comunità, promuove lo sviluppo sostenibile, opera per la tutela dei diritti umani e civili e per ridurre le diseguaglianze tra le persone. La cosiddetta “diplomazia informale” può efficacemente affiancare quella ufficiale nella risoluzione dei problemi. L’Istituto Diplomatico Internazionale ha tra i propri scopi la promozione del dialogo a tutti i livelli e quindi si caratterizza, ove se ne presenti la necessità, come un vero e proprio “forum” per confronti informali, secondo criteri di trasparenza e nel rispetto dei principi-guida del diritto internazionale.

ECOS is an association with cultural and educational purposes that designs, organises and manages national and international projects and initiatives aimed at the socio-economic development of civil society and mainly related to sport, culture and tourism - and to all cross-cutting activities, both direct and indirect, aimed at promoting these sectors.

The association is inspired by principles of good governance, cooperation and internationalisation. Its members are committed to social issues, continuous research and professional training.

ECOS aims to stimulate the sharing of knowledge and the international collaboration through sport and cultural actions able to enhance good practices in the society - and so welfare and social cohesion.