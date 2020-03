Dall'11 settembre alla guerra biologica: ecco il Rebuilding America’s Defens

Eppure è tutto ufficiale e sotto gli occhi di tutti, come nel noto racconto di Poe “La lettera rubata”: la lettera sta lì, in bella vista, e siamo noi che non sappiamo vederla. E diamo del complottista a chi osi affermare che la lettera è lì, sul tavolo, sotto gli occhi di tutti. Si prenda il documento ufficiale del 2000, “Rebuilding America’s Defenses”, pubblicato dal pensatoio conservatore “Progetto per un nuovo secolo americano” o PNAC (Project for the New American Century). Si tratta di un istituto di ricerca con sede a Washington, tra i cui fondatori v’è – lo ricordate? – Donald Rumsfeld. Bene, nel documento “Rebuilding America’s Defenses” si ipotizza l’esigenza di una “nuova Pearl Harbour”, che permetta agli Usa di espandere la propria potenza come legittima risposta a una aggressione: con le parole del documento, “il processo di trasformazione, anche se porterà un cambiamento rivoluzionario, risulterà molto lungo, se non si dovesse verificare un evento catastrofico e catalizzante, come una nuova Pearl Harbor” (the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.). Per ironia della sorte, con incredibile coincidenza, la monarchia del dollaro avrà la sua nuova Pearl Harbor l’anno seguente, l’11 settembre del 2001. Con tutte le ben note conseguenze di espansione militare statunitense nel Medio Oriente. E sempre nel documento del 2000 “Rebuilding America’s Defenses” si legge testualmente: “forme avanzate di guerra biologica, che possono prendere di mira certi genotipi, possono trasformare la guerra biologica, da regno del terrore, in utile strumento politico” (advanced forms of biological warfare that can “target” specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool). Come interpretare, allora, quanto accaduto a Wuhan? Un piccolo sforzo, la lettera rubata è lì in bella vista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).