'Ce lo chiede l'Europa' viene sostituito da 'Ce lo chiede il virus'

La farsa del nuovo capitalismo terapeutico seguita senza sosta. E adesso arriva il coprifuoco, come nelle guerre mondiali. Ma non v'è nessuna svolta autoritaria in atto. Il vecchio "ce lo chiede l'Europa" va aggiornato: "ce lo chiede il virus". Sta prendendo forma una svolta autoritaria ogni giorno più pressante, ogni giorno più subdola, ogni giorno più lesiva della nostra dignità di esseri umani ancor prima che di cittadini.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).