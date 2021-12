La tessera verde dimostra che non siamo più liberi ma sudditi senza diritti

Se d'ora in avanti, per essere liberi, bisognerà esibire una tessera verde per dimostrare di aver fatto ciò che il potere ci chiede, significa che non si è più liberi

Un diritto non è una gentile concessione revocabile a comando. È, invece, una conquista che nessuno può toglierci: e che all'occorrenza deve essere difesa in ogni modo. Lo si ricordi sempre e, a maggior ragione, nei bui tempi che stiamo vivendo, nostro malgrado.

Tempi nei quali si sta imponendo un nuovo e pericoloso principio, che non deve passare sotto silenzio: quello per cui diritti e libertà sono gentili concessioni che il potere ci fa, a patto che noi accettiamo a nostra volta di fare ciò che esso di volta in volta ci chiede. Una libertà autorizzata non è una libertà, proprio come diritti autorizzati non sono diritti.

Se da ora in avanti, per essere liberi, bisognerà esibire una tessera verde con la quale si dimostra di aver fatto ciò che di volta in volta il potere ci chiede di fare, ciò significa che non si è più liberi: si è ridotti al rango di sudditi ai quali vengono fatte concessioni vincolate all'adesione alle imposizioni del sistema di dominio.



