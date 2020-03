Coronavirus, le accuse dell'Iran: arma non convenzionale statunitense

Dopo la Cina, anche il governo iraniano apertamente sostiene che il Coronavirus potrebbe essere un'arma non convenzionale statunitense. L'ha detto l'onorevole Ayatollah Khamenei. Non abbiamo gli elementi per poter dire se ciò sia vero o falso, naturalmente. Ci limitiamo, come nel caso cinese, a registrare questa accusa, certo pesante. Del resto, la civiltà dell'hamburger è così civile, democratica e amante della libertà dei popoli da mantenere attive le sanzioni contro l'Iran, dove si muore come le mosche per via del Coronavirus.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).