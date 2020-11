Lockdown, che non funzioni lo dimostrano i casi di Australia e Argentina

Che i lockdown abbiano una funzione politico-economica e sociale e che il discorso medico che li legittima sia solo una vernice ideologica pare provato, oltretutto, dal duplice caso dell’Australia e dell’Argentina. In entrambe le realtà, pur così diverse e distanti tra loro, la prassi del “confinamento” non solo non ha prodotto effetti benefici sul piano medico-sanitario, ma ha addirittura generato conseguenze disastrose.

Secondo quanto emerge dai dati di ottobre del 2020 (cfr. Covid Au-stralia, Melbourne volta pagina dopo 3 mesi di lockdown: “Adnkronos”, 28.10.2020), dopo tre mesi di confinamento, Melbourne ha ottenuto, come risultato, il peggior tasso di mortalità di tutta l’Australia. Ancora, ha registrato una media di 1200 posti di lavoro persi ogni giorno, un aumento del 30% dell’assistenza per compromissioni della salute mentale e, dulcis in fundo, 6,3 miliardi di dollari di perdite per le attività economiche.

Non è andata, poi, meglio all’Argentina, teatro del confinamento più lungo del mondo, durato per addirittura più di sette mesi, “lasciando dietro di sé risultati ancora non decisivi nella lotta a una gigantesca epidemia locale di Coronavirus e una popolazione allo stremo, letteralmente alla fame. In un paese che già prima del Covid marciava verso una nuova bancarotta finanziaria” (Si avvia verso la fine in Argentina dopo oltre 7 mesi il lockdown più lungo del lungo del mondo, “Le Iene”, 9.11.2020; cfr. anche Dopo 215 giorni di lockdown – record mondiale – l’Argentina è il Paese più infettato. Non solo, aumentano anche i denutriti e i morti di fame: “Italia Oggi”, 23.10.2020).

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).