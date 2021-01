I blog riportano opinioni degli autori e non necessariamente notizie, in ossequio al pluralismo che caratterizza la nostra Testata.

Mercoledì, 13 gennaio 2021 - 07:53:00 Mes, i soldi in prestito per la sanità non servono a "salvarvi la vita" LAMPI DEL PENSIERO | Gli stessi che vogliono prendere in prestito i soldi del Mes per la sanità sono quelli che hanno fatto di tutto per distruggerla in passato L'OPINIONE di Diego Fusaro

Gli stessi che vogliono prendere in prestito i soldi del MES per la sanità, con debito usuraio annesso, sono quelli che hanno fatto di tutto per distruggerla in passato, tagliandola e "riformandola" in senso liberista. Agli ierofanti del nuovo capitalismo terapeutico non interessa – né è mai interessato – salvarvi la vita, ma fare sì che voi accettiate l’altrimenti inaccettabile compressione delle libertà e dei diritti, nonché la riorganizzazione integrale della società, dell’economia e della politica, pensando che ciò sia condizione inaggirabile per la salvezza della vostra vita. Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).