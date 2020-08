Sovranismo socialista e democratico? Si richiama alla Costituzione

Un buon modo per riconoscere un sovranismo democratico e socialista sta nel suo riferimento alla Costituzione: il sovranismo socialista e democratico si richiama fedelmente alla Costituzione, che afferma la sovranità del popolo nello Stato sovrano. E che, dunque, annoda tra loro, in chiave democratica e socialista, il momento populista (potere del popolo) e il momento sovranista (sovranità dello Stato in cui il popolo è sovrano). Il globalismo cosmopolitico e il nazionalismo regressivo sono ugualmente nemici della Costituzione e del sovranismo democratico e socialista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).