Coronavirus, sicuri sia tutto casuale? Italia punita per la Via della Seta?

Il fatto, ormai evidente, è che l’Italia è isolata dal mondo. Perfino dagli altri stati europei, che sempre più – e con buone ragioni – guardano ad essa con sospetto, meditando di chiudere le frontiere al fine di evitare la diffusione del contagio. Non si insisterà mai a sufficienza sulle responsabilità di questa scellerata situazione in cui ora il Paese si trova: eppure, per quel che sappiamo, i processi per quella che è stata giudicata un’irresponsabilità verso i migranti sono stati invocati da subito. Non si dovrebbe, a maggior ragione, intervenire verso chi ha responsabilità per quello che sta accadendo in Italia a nocumento dei suoi cittadini? Prevale, more solito, il codice del politicamente corretto.

La libera circolazione delle merci e delle persone mercificate val bene una messa in stato di pericolo della cittadinanza tutta d’Italia. L’ordine liberista ha saturato le nostre menti, le ha rese schiave: a tal punto che non siamo nemmeno in grado di vedere l’ovvio, ossia che la globalizzazione mercatista è un disastro. E che occorre, invece, ripristinare il principio delle sovranità nazionali degli Stati come baluardi di democrazia e di diritti, compreso quello alla salute. Invece l’ordine liberista riesce ancora una volta a imporre il suo ordine di pensiero: così, nell’immaginario condiviso, tutto è causato da un virus comunista, perché scaturente dalla Cina maoista; e quarantena e confini sono, invece, fascisti.

Intanto nessuno pone la vera domanda: è una mera casualità? Un errore di laboratorio? O un’arma batteriologica? Complottista chi solleva dubbi, dice il pensiero unico. È forse un complottista chi, dinanzi a un incendio, solleva il dubbio che si tratti di dolo, magari mostrando possibili moventi e possibili responsabilità? Da Socrate apprendiamo, oltretutto, che lo stolto non è chi solleva dubbi, ma chi vive di granitiche certezze, specie se coincidono pedissequamente con la narrazione ufficiale. Tucidide nella Guerra del Peloponneso ricorda egli stesso che, con la peste di Atene, si pensò da subito che fossero gli Spartani ad avere avvelenato i pozzi, usando il contagio come arma.

Era un complottista anche Tucidide? Solleviamo, allora, la domanda, senza curarci della cappa del pensiero unico, che subito diffamerà come complottista il dubbio per evitare che altri lo sollevino: chi ha interesse a colpire la Cina? Chi ha interesse a piegarla economicamente e a isolarla dal resto del mondo? Ancora, chi ha interesse a colpire anche l’Italia, tra tutti i Paesi d’Europa? Quell’Italia che, lo ricordiamo, si era circa un anno fa – essa sola – aperta alla via della Seta, non poche ire scatenando presso i padroni della civiltà dell’hamburger.

Non vi sono certezze, solo gli stolti in questi casi le hanno. Vi sono molte domande, certo, com’è proprio di chi ha un contegno socratico. E se fosse una pellicola, adesso vedremmo arrivare il vero responsabile, colui il quale ha scatenato il tutto, presentandosi gongolante con il vaccino: in tal guisa, non solo nasconderebbe la propria vera natura di responsabile, ma addirittura si accrediterebbe come un eroe.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale ( www.interessenazionale.net ). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).